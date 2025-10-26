Haberler Yaşam Haberleri İstanbullular dikkat! MGM uyardı: Kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor
Giriş Tarihi: 26.10.2025 19:29

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava durumu tahminlerini paylaştı. Yapılan değerlendirmelere göre Marmara ve Ege bölgelerinde sağanak yağış ile fırtınalı havanın etkili olması beklenirken, Megakent İstanbul için kritik gün paylaşıldı: O tarihe ve saate dikkat!

Son meteorolojik değerlendirmeler kapsamında, hafta sonu ılık ve parçalı bulutlu seyreden havanın pazartesiden itibaren yerini kuvvetli sağanak ve fırtınaya bırakması öngörülüyor.

ANİ SU BASKINLARINA DİKKAT

Rüzgarın zaman zaman fırtına şeklinde eserek, hızının saatte 65 kilometreye kadar ulaşabileceği tahmin ediliyor. Kent genelinde metrekareye 10 ila 30 kilogram arasında yağış düşmesi öngörülüyor. Yollarda su birikintileri ve ani su baskınlarına karşı vatandaşlar uyarılıyor.

SAĞANAK YAĞIŞ SALI GÜNÜDE DEVAM EDECEK

İstanbul'da sağanağın salı günü de etkisini sürdürmesi bekleniyor. Çarşambadan itibaren ise havanın parçalı ve az bulutlu bir görünüme kavuşması öngörülüyor.

MARMARA GENELİNDE FIRTINA UYARISI

MGM İstanbul Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Marmara'nın güneyinde rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği değerlendiriliyor. Fırtınanın, akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

KUZEY EGE İÇİN UYARI

Kuzey Ege'de ise rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, akşam saatlerine etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Ulaşımda, aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

