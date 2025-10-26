İstanbullular dikkat! MGM uyardı: Kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor

Son meteorolojik değerlendirmeler kapsamında, hafta sonu ılık ve parçalı bulutlu seyreden havanın pazartesiden itibaren yerini kuvvetli sağanak ve fırtınaya bırakması öngörülüyor.
ANİ SU BASKINLARINA DİKKAT
Rüzgarın zaman zaman fırtına şeklinde eserek, hızının saatte 65 kilometreye kadar ulaşabileceği tahmin ediliyor. Kent genelinde metrekareye 10 ila 30 kilogram arasında yağış düşmesi öngörülüyor. Yollarda su birikintileri ve ani su baskınlarına karşı vatandaşlar uyarılıyor.
MARMARA GENELİNDE FIRTINA UYARISI
MGM İstanbul Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Marmara'nın güneyinde rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği değerlendiriliyor. Fırtınanın, akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.
KUZEY EGE İÇİN UYARI
Kuzey Ege'de ise rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, akşam saatlerine etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Ulaşımda, aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.