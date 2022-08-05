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Giriş Tarihi: 5.8.2022 15:02 Son Güncelleme: 5.8.2022 15:02

İstanbulspor Trabzonspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İstanbulspor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig’de yeni sezon heyecanı başlıyor. Süper Lig 2022-2023 sezonu açılış maçında son şampiyon Trabzonspor, İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek. İki takım da yeni sezona galibiyetle başlamanın hesaplarını yaparken futbolseverler, ‘’İstanbulspor Trabzonspor maçı hangi kanalda?’’ sorusuna yanıt arıyor. Peki, İstanbulspor Trabzonspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta canlı yayınlanacak? İşte İstanbulspor Trabzonspor maçı canlı izle ekranı ve maça dair merak edilenler...

İstanbulspor Trabzonspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İstanbulspor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'de perde açılıyor. Süper Lig 2022-2023 sezonu açılış maçında ligin yeni takımlarından İstanbulspor, son şampiyon Trabzonspor'u konuk edecek. Bordo mavili ekipte Marek Hamsik, Hüseyin Türkmen, tedavileri süren Serkan Asan ve Bruno Peres, İstanbulspor maçında süre alamayacak. İki takım da üç puanla sahadan ayrılmayı hedefliyor. Heyecan dolu mücadeleyi naklen izlemek isteyen futbolseverler ise İstanbulspor Trabzonspor maçı hangi kanalda? sorusuna yanıt arıyor. Peki, İstanbulspor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte İstanbulspor Trabzonspor maçı canlı yayın kanalı , muhtemel 11'leri ve tüm detaylar…

İSTANBULSPOR TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İstanbulspor Trabzonspor maçı, 5 Ağustos 2022 Cuma günü (bugün) saat 21.00'de başlayacak.

Olimpiyat Stadı'nda oynanacak heyecan dolu müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

İSTANBULSPOR TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

İstanbulspor Trabzonspor maçı, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

İki takım son olarak 2004-2005 sezonunda karşı karşıya gelmiş ve bu mücadeleyi 5-0 skorla Trabzonspor kazanmıştı. İki takım arasında oynanan son 5 maçın 4'ünü yine bordo mavili ekip kazanmış ve 1 maç da beraberlikle sona ermişti.

MUHTEMEL 11'LER

İstanbulspor: Jensen, Tuncer, Okan, Mehmet, Oğuzhan, Ferhat, Melih, Ali, Topalli, İbrahim, Ebert

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Denswil, Hugo, Eren, Dorukhan, A. Ömür, Bakasetas, Visca, Trezeguet, Cornelıus

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İstanbulspor Trabzonspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İstanbulspor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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