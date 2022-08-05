Spor Toto Süper Lig'de perde açılıyor. Süper Lig 2022-2023 sezonu açılış maçında ligin yeni takımlarından İstanbulspor, son şampiyon Trabzonspor'u konuk edecek. Bordo mavili ekipte Marek Hamsik, Hüseyin Türkmen, tedavileri süren Serkan Asan ve Bruno Peres, İstanbulspor maçında süre alamayacak. İki takım da üç puanla sahadan ayrılmayı hedefliyor. Heyecan dolu mücadeleyi naklen izlemek isteyen futbolseverler ise İstanbulspor Trabzonspor maçı hangi kanalda? sorusuna yanıt arıyor. Peki, İstanbulspor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte İstanbulspor Trabzonspor maçı canlı yayın kanalı , muhtemel 11'leri ve tüm detaylar…