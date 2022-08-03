Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonunun başlamasına sayılı saatler kaldı. Ligin ilk haftasının açılış maçında İstanbulspor, son şampiyon Trabzonspor'u sahasında konuk edecek. Bu noktada takımlarını ekran başından desteklemek isteyen sarı siyahlı ve bordo mavili taraftarlar, ''İstanbulspor Trabzonspor maçı hangi kanalda?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, İstanbulspor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar…