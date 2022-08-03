Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonunun başlamasına sayılı saatler kaldı. Ligin ilk haftasının açılış maçında İstanbulspor, son şampiyon Trabzonspor'u sahasında konuk edecek. Bu noktada takımlarını ekran başından desteklemek isteyen sarı siyahlı ve bordo mavili taraftarlar, ''İstanbulspor Trabzonspor maçı hangi kanalda?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, İstanbulspor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar…
İstanbulspor Trabzonspor maçı, 5 Ağustos 2022 Cuma günü oynanacak.
Olimpiyat Stadı'nda oynanacak heyecan dolu müsabaka, saat 21.00'de başlayacak.
İstanbulspor Trabzonspor maçı, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.
İki takım son olarak 2004-2005 sezonunda karşı karşıya gelmiş ve bu mücadeleyi 5-0 skorla Trabzonspor kazanmıştı. İki takım arasında oynanan son 5 maçın 4'ünü yine bordo mavili ekip kazanmış ve 1 maç da beraberlikle sona ermişti.
Süper Lig'de ilk haftanın programı:
5 Ağustos Cuma
6 Ağustos Cumartesi
7 Ağustos Pazar
8 Temmuz Pazartesi