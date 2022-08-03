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Giriş Tarihi: 3.8.2022 16:01

İstanbulspor Trabzonspor maçı hangi kanalda? İstanbulspor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig’de perde açılıyor!

Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonu, İstanbulspor Trabzonspor maçıyla açılıyor. Süper Kupa finalinde Sivasspor'u 4-0 mağlup eden ve kupayı müzesine götüren Trabzonspor, İstanbulspor’a konuk olacak. Heyecan dolu mücadeleyi kaçırmak istemeyen futbolseverler ise ‘’İstanbulspor Trabzonspor maçı hangi kanalda?’’ sorusuna yanıt arıyor. Peki, İstanbulspor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte yanıtı!

İstanbulspor Trabzonspor maçı hangi kanalda? İstanbulspor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig’de perde açılıyor!

Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonunun başlamasına sayılı saatler kaldı. Ligin ilk haftasının açılış maçında İstanbulspor, son şampiyon Trabzonspor'u sahasında konuk edecek. Bu noktada takımlarını ekran başından desteklemek isteyen sarı siyahlı ve bordo mavili taraftarlar, ''İstanbulspor Trabzonspor maçı hangi kanalda?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, İstanbulspor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar…

İSTANBULSPOR TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İstanbulspor Trabzonspor maçı, 5 Ağustos 2022 Cuma günü oynanacak.

Olimpiyat Stadı'nda oynanacak heyecan dolu müsabaka, saat 21.00'de başlayacak.

İSTANBULSPOR TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

İstanbulspor Trabzonspor maçı, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

İki takım son olarak 2004-2005 sezonunda karşı karşıya gelmiş ve bu mücadeleyi 5-0 skorla Trabzonspor kazanmıştı. İki takım arasında oynanan son 5 maçın 4'ünü yine bordo mavili ekip kazanmış ve 1 maç da beraberlikle sona ermişti.

Süper Lig'de ilk haftanın programı:

5 Ağustos Cuma

  • 21.00 İstanbulspor - Trabzonspor

6 Ağustos Cumartesi

  • 19.15 Demir Grup Sivasspor - Gaziantep FK
  • 21.45 Beşiktaş - Yukatel Kayserispor

7 Ağustos Pazar

  • 19.15 VavaCars Fatih Karagümrük - Alanyaspor
  • 19.15 Giresunspor - Adana Demirspor
  • 21.45 Fraport TAV Antalyaspor - Galatasaray

8 Temmuz Pazartesi

  • 19.15 Medipol Başakşehir - Kasımpaşa
  • 21.45 MKE Ankaragücü - Arabam.com Konyaspor
  • 21.45 Fenerbahçe - Ümraniyespor
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İstanbulspor Trabzonspor maçı hangi kanalda? İstanbulspor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig’de perde açılıyor!
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