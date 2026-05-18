İstanbul’u anlatan besteler ödüllendirildi

Esenler Belediyesi, edebiyatımızda İstanbul'u anlatan şiirlerin besteler aracılığıyla yeniden hayat bulduğu "İstanbul Şiirleri Beste Yarışması"nın ödül törenine ev sahipliği yaptı. Gelecek nesillere kalıcı eserler bırakmak amacıyla düzenlenen yarışmanın ödül törenine; Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Sülün, Halkbank 3. Bölge Koordinatörü Güvenç Usta, yarışmaya katılan sanatçılar ve çok sayıda sanatsever katıldı. Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleşen programda ödüller sahipleri buldu. Program sonunda ise Kültür ve Turizm Bakanlığı, TRT ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nin ses sanatçıları, 10 eseri seslendirdikleri konserle katılımcılara müzik şöleni sundu.

TEYFİK GÖKSU, "İSTANBUL ESTETİĞİN RUHUNU YANSITIR"

Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, programda yaptığı konuşmada, İstanbul'un medeniyet, estetik ve insanlık tarihi açısından taşıdığı öneme dikkat çekti. İstanbul üzerine konuşmanın kolay olmadığını belirten Göksu, "Necip Fazıl'ın ifadesiyle Hz. Peygamber (sav)'in övgüsüne mazhar olmuş, bir çağı açıp bir çağı kapatmış, yer üstü kadar yer altı zenginlikleriyle de dikkat çeken nadide bir şehirden söz ediyoruz. Dünyada ortasından deniz geçen tek şehir olan İstanbul üzerine şiirler yazmak ve besteler yapmak son derece kıymetlidir. Mekke ve Medine vahyin ruhunu, Kudüs tarihin ruhunu yansıtırken, İstanbul da estetiğin ruhunu yansıtır. İstanbul'u okumak aslında insanlığı okumaktır" dedi.

"İNSANLIĞA REHBERLİK EDİYOR"

Göksu, İstanbul'un insanlığa rehberlik edecek derin bir anlam taşıdığını vurgulayarak, "Biz bu şehrin sadece üzerinde değil, içinde yaşamak; onun hikâyesini anlayarak insanlığın unuttuğu merhameti, mutluluğu ve saadeti yeniden keşfetmek istiyoruz. Bu şehri anlamaya çalışsak, insanlığın yeryüzünde kaybettiği değerlerin kapılarını yeniden İstanbul'dan açabiliriz" ifadelerini kullandı. Belediyeciliği yalnızca fiziksel hizmetlerle sınırlı görmediklerini ifade eden Göksu, "Biz belediyeciliği insanın ihyası olarak gören bir anlayışa mensubuz. Neslin ihyası kültürle, sanatla ve ruha dokunmakla mümkündür. Mekânı herkes inşa edebilir ancak kültür ve sanat emek ister" diye konuştu. Konuşmasının sonunda yarışmanın önemine değinen Göksu, "Biz bu emek ve gayreti aşk, heyecan ve sevgiyle birleştirerek İstanbul şarkılarını ve türkülerini 21. yüzyıla taşımak istiyoruz. Dünyanın savaşlar ve kanla anıldığı bir dönemde, bu kadim şehrin müzikle ve İstanbul'la anılmasını arzu ediyoruz" dedi.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Yarışmada birinciliği 'Sevda' rumuzlu eseriyle Murat Demirhan, ikinciliği 'Laale' rumuzlu eseriyle Bahadır Sevik, üçüncülüğü 'Gülhan' rumuzlu eseriyle Cengizhan Sönmez ve dördüncülüğü ise 'Berza' rumuzlu eseriyle Temel Savaş Özkök elde etti. Yarışma kapsamında birinci 300 bin TL, ikinci 250 bin TL, üçüncü 200 bin TL ve dördüncü ise 150 bin TL para ödülünün sahibi oldu. Ayrıca, her biri 100 bin TL olmak üzere altı kişi de mansiyon ödülüne layık görüldü. Yarışmada Mansiyon Ödülüne Layık Görülenler: Faruk Şahin- Kandilli, Cavit Ersoy-Mühür, Temel Savaş Özkök –Hilva, Murat Kocamemik- Albümler, Levent Kaya –Kısmet, Abdullah Kantar –Zerafet.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör