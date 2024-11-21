İstanbul’u lodos ve sağanak vurdu

Şehir Hatları AŞ'nin bazı vapur seferleriyle İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) bazı iç ve dış hat seferlerinin, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacağı duyuruldu. Meterolojinin uyarıları sonrasında İstanbul'da lodos sabah saatlerinde etkisini artırdı. Lodosun etkili olmasının ardından öğle saatlerinde sağanak yağmur başladı.

TAKSİM'DE SAĞNAK ANİDEN BASTIRDI

Taksim'de aniden başlayan yağmur vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Taksim ve İstiklal Caddesi'ne gelen yerli ve yabancı turistler yağmurdan kaçmak için otobüs duraklarına ve iş yerlerinin altlarına sığındı. Oluşan su birikintileri nedeniyle caddelerde yürümekte güçlük çekti.

SAĞINAK YAĞIŞ BALIK TUTANLARI VE YÜRÜYÜŞ YAPANLARI ENGELLEMEDİ

Sarıyer'de etkili olan sağanak yağışta kimileri balık tutmayı kimileri de yürüyüş yapmayı tercih etti. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üstündeki kara bulutlar kameraya yansıdı. Bağcılar'da ise öğle saatlerinde başlayan yağış bir anda etkisini artırdı. Yağış alan noktalarda zaman zaman trafik yoğunluğu oluştu. Sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşların bazıları duraklara bazıları da ağaç altlarına sığındı.

ALT GEÇİTTE ÖNLEM

Bayrampaşa'da sağanak yağış öğle saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Sağanak yağış nedeniyle Bayrampaşa-Maltepe metro alt geçidinde yağmur sularının birikmesi ihtimaline karşılık önlem amacıyla belediye işçileri çalışma yaptı. İşçiler alt geçide su dolmaması için mazgalları temizledi.





KUVVETLİ YAĞIŞ TRAFİK YOĞUNLUĞUNA NEDEN OLDU

İstanbul'da, kuvvetli yağışın etkisiyle ana arterlerde ve ara yollarda trafik yoğunluğu meydana geldi. Kentte ara ara etkili olan yağışın ardından yollarda su birikintileri oluştu. D-100 kara yolunda Küçükçekmece'den başlayan trafik yoğunluğu, Bahçelievler, Bakırköy, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü, Okmeydanı ve Mecidiyeköy'e kadar devam etti. Sağnak yağıştan sonra kent genelinde trafik yoğunluğu saat 15.25'te yüzde 80'e çıktı.

DENİZ ULAŞIMINA HAVA MUHALEFETİ ENGELİ YAŞANDI

Şehir Hatları AŞ'nin bazı vapur seferleriyle İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) bazı iç ve dış hat seferlerinin, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacağı duyuruldu. Şehir Hatları AŞ'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş, Büyükada-Sedef Adası, Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada, Adalar-Beşiktaş, Tuzla-Pendik-Büyükada, Kabataş-Kadıköy-Adalar, Kadıköy-Beşiktaş, Kadıköy-Kabataş, Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy ve Ortaköy-Beşiktaş-Eminönü hatlarında ikinci bir duyuruya kadar seferlerin yapılamayacağı bildirildi. Rumeli Kavağı-Eminönü Hattı seferlerinin Beşiktaş-Ortaköy-Emirgan-İstinye uğramalarının, Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek olarak yapılan seferlerin ise Küçüksu uğramasının yapılamayacağı belirtilen açıklamada, Aşiyan-Üsküdar Hattı seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar Bebek-Üsküdar olarak yapılacağı aktarıldı. İDO da internet sitesindeki duyuruda, olumsuz hava koşulları nedeniyle Sirkeci-Harem arabalı vapur seferlerinin iptal edildiği bilgisini paylaştı. Ayrıca duyuruda, saat 15.45'teki Yalova-Yenikapı ve Yenikapı-Yalova ile saat 18.00'deki Yalova-Pendik ve saat 18.30'daki Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş seferlerinin iptal edildiği bildirildi.