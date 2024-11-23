İstanbul’u lodos ve sağanak yağmur vurdu: Evleri su bastı, çadırlar uçtu, ağaçlar devrildi uçaklar başka havalimanlarına yönlendirildi

Beşiktaş'ta etkili olan lodos nedeniyle bir ağaç park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Ağaç devrilirken elektrik hatlarını da kopardı, bölgeye itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. İstanbul genelinde sabahın erken saatlerinde başlayan sağanak yağış ve lodos aksaklıklara neden oluyor. Beşiktaş Ortaköy Şehit Muhtar Ali Rıza Sokak'ta park halindeki otomobilin üzerine ağaç devrildi. Ağaç devrilirken elektrik hatlarını da kopardı. Bölgeye itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve belediye ekiplerinin müdahalesiyle ağaç kesildi. Araçta hafif hasar oluşurken, bölgede elektrik kesintisi meydana geldi.

YOLLARDA SU BİRİKİNTİSİ YAŞANDI

Anadolu Hisarı Göztepe Sokak'ta aşırı yağış nedeni ile büyük su birikintileri oluştu. Olay yerine gelen belediye görevlileri biriken suyu tahliye ettti. Araçlar su birikintisinin bulunduğu alandan başka yollara yönlendirdi. Öte yandan, Üsküdar sahilinde bulunan vatandaşlar yağmur ve fırtınanın etkisi ile yürümekte ve şemsiyelerini tutabilmekte büyük zorluk yaşadı.

LODOS KARTAL'DA AĞAÇ DEVİRDİ

Kartal'da, sağanak ve şiddetli rüzgarın etkisiyle park halindeki otomobilin üzerine ağaç devrildi. Atalar Mahallesi Murat Sokak'ta sağanak ve şiddetli rüzgarın etkisiyle devrilen ağaç, park halindeki otomobilin üzerine düştü. Ağaç, yolu da kapattı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler, yaptığı çalışmayla ağaç ile hasar gören aracı yoldan kaldırdı. Caddedeki temizlik çalışmasının ardından yol tekrar ulaşıma açıldı.

SAĞANAK YAĞIŞ SU BASKINLARINA NEDEN OLDU

Kağıthane'de, sağanak sonrası yolda oluşan su birikintisinde mahsur kalan araç kurtarıldı. Seyrantepe Mahallesi TEM Otoyolu bağlantı yolunda sağanak nedeniyle oluşan su birikintisinde bir araç mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.Sürücü aracından çıkarken, polis ekipleri ise yolu trafiğe kapattı. Ekiplerin rögarları temizlemesinin ardından suyun çekilmesiyle mahsur kalan araç kurtarıldı. Trafik akışı yeniden normale döndü.

LODOS İŞ YERİNİN ÇADIRINI UÇURDU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 49 il için gönderdiği sarı kod uyarılarının ardından İstanbul'da sağanak yağış ve şiddetli rüzgar etkisini sürdürürken sel ve su baskınları ile birlikte şiddetli rüzgar da etkili oldu. Fırtına nedeniyle Büyükçekmece'de bir iş yerinin önünde bulunan çadır uçtu.

UÇAK TRAFİĞİNDE GECİKMELER YAŞANDI

Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan kuvvetli lodos ve fırtınanın etkisiyle Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak trafiğinde zaman zaman gecikmeler yaşanıyor. Etkisini arttıran lodos ve sağanak nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapamayıp uzun süre havada tur atmak zorunda kalan uçaklar başka meydanlara yönlendirildi. Pegasus Hava Yollarının PC2183 sefer sayılı İzmir-Sabiha Gökçen uçağı olumsuz hava koşulları nedeniyle uzun süre İstanbul üzerinde havada bekledikten sonra iniş yapamayarak İzmir'e geri döndü. Pegasus Hava Yollarının Trabzon-Sabiha Gökçen seferi ile AJet'in Riyad-Sabiha Gökçen uçakları da iniş için Ankara Esenboğa Havalimanı'na yönlendirildi.