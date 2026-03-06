Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'u sabah saatlerinde sis bastı
Giriş Tarihi: 6.03.2026 10:30

İstanbul'u sabah saatlerinde sis bastı

İstanbul'da, sabahın erken saatlerinden itibaren bazı ilçelerde sis etkili oldu. Boğaz çevresi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde sabahın ilk ışıklarından itibaren sis etkisini gösterdi - Sürücüler, görüş mesafesinin azaldığı bazı bölgelerde araçlarıyla kontrollü seyretti.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
İstanbul’u sabah saatlerinde sis bastı
  • ABONE OL

Kış mevsiminin soğukları ile sıcak havanın etkisi sonrasında İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren sis etkili oldu. Özellikle İstanbul Boğazı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde sabahın ilk ışıklarından itibaren sis görüldü. Kentte, Şişli, Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Ümraniye, Üsküdar, Beykoz ve Çekmeköy'de de etkili olan sis nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesi düştü.

Kentteki bazı yüksek katlı binaların da sisten dolayı görünürlüğü azaldı. Sürücüler, görüş mesafesinin azaldığı bazı bölgelerde araçlarıyla kontrollü seyretti. Sisten dolayı bir çok noktada trafik yoğunlaştı. Boğaz hattındaki bazı yüksek binalar ile tarihi yapılar da sis altında kaldı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul'u sabah saatlerinde sis bastı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz