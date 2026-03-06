İstanbul’u sabah saatlerinde sis bastı

Kış mevsiminin soğukları ile sıcak havanın etkisi sonrasında İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren sis etkili oldu. Özellikle İstanbul Boğazı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde sabahın ilk ışıklarından itibaren sis görüldü. Kentte, Şişli, Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Ümraniye, Üsküdar, Beykoz ve Çekmeköy'de de etkili olan sis nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesi düştü.

Kentteki bazı yüksek katlı binaların da sisten dolayı görünürlüğü azaldı. Sürücüler, görüş mesafesinin azaldığı bazı bölgelerde araçlarıyla kontrollü seyretti. Sisten dolayı bir çok noktada trafik yoğunlaştı. Boğaz hattındaki bazı yüksek binalar ile tarihi yapılar da sis altında kaldı.