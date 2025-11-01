İstanbul’u sabah saatlerinde sis bastı! Çarşamba günü yağmur yağacak

Sis İstanbul Boğazı ve çevresinde de etkisini gösterirken bazı ilçelerde görüş mesafesi düştü. Hava sıcaklığının 20 derece ile 14 derece arasında seyredeceği Çarşamba günü havanın yağışlı olacağı kaydedildi.

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan sis İstanbul Boğazı ve bazı ilçelerde etkili oldu. Sis nedeniyle boğazda görüş mesafesi düştü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sis altında kaldı. Üsküdar, Başakşehir ve Arnavutköy'de sis bazı bölgelerde etkisini arttırdı. Başakşehir'de yüksek katlı binalar ve ağaçlar sisle kaplandı. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

ÇARŞAMBA GÜNÜ YAĞIŞ VAR

Geceden başlayan ve sabah saatlerine kadar devam eden yoğun sis etkisini azaltarak devam etti. İstanbul'da Meterolojinin verilerine göre ise hava sıcaklığı gündüz 20 derece akşam saatlerinde ise 14 dereceye kadar düşüş göstereceği kaydedildi. Önceki hafta etkili olan yağışların yerini bulutlu havaya bıraktığı 5 kasım tarihinde sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi.