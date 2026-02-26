İstanbul’un 3 ilçesinde uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirildi.

3 İLÇEDE OPERASYON

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde gerçekleşen çalışmalarda, uyuşturucu ticareti yapıldığı ve depolandığı saptanan Beylikdüzü, Esenyurt ve Başakşehir'de 3 ev ve bir depo polis takibine alındı. Belirlenen adreslere dün operasyon gerçekleştirildi. Hassas burunlu dedektör köpekle gerçekleşen baskınlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.

374 KİLO 600 GRAM UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Evlerde ve depoda yapılan aramalarda ise kahveye emdirilmiş 370 kilo 450 gram metamfetamin ile 4 kilo 150 gram eroinden oluşan toplam 374 kilo 600 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonda kapsamında yakalanan 4 şüpheli, sorgulanmak üzere Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü. Zanlıların, haklarında "(Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan başlatılan işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adli makamlara sevk edilecek.