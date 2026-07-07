İstanbul’un 3 ilçesinde uyuşturucu satıcılarına darbe! Yaklaşık 200 kilo madde ele geçirildi: 7 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçuyla mücadele kapsamında Şişli, Esenler ve Esenyurt'da operasyonlar düzenledi. 6-7 Temmuz tarihlerinde önceden belirlenen 4 adres ve 1 araca yönelik gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda, biri reşit olmayan toplam 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.





190 KİLOGRAMDAN FAZLA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde ve araçta yapılan aramalarda 116 kilo 390 gram metamfetamin, 34 kilo 800,5 gram skunk, 249 adet sentetik ecza hapı, 10 gram afyon sakızı, 39 kilo 700 gram kimyasal katkı maddesi, Uyuşturucu madde imalinde kullanılan çeşitli malzeme ve aparatlar, 8 hassas terazi, 2 adet tabanca ele geçirildi.





2 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçu kapsamında emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Yakalanan diğer 5 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ise devam ettiği öğrenildi.