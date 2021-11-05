İstanbul’un en büyük spor ormanı Beykoz’da kuruluyor

Beykoz Belediyesi'ne ait olan ve ilk etapta mesire yeri olarak hizmet veren 8 milyon 479 bin metrekarelik orman başlatılan çalışmayla yeni bir kimliğe kavuşuyor. İstanbulluların yemyeşil doğasında huzur bulduğu alan ziyaretçilerini piknik, gezinti, dinlenme ve nikâh işlemleri için ağırlarken, yeni yapılacak yürüyüş, bisiklet yolları ve sahalarıyla artık sporseverlerin yeni gözdesi olacak.



BİSİKLETTEN ATLETİZME, TENİSTEN PATENE BİRÇOK İMKAN SUNULACAK



Beykoz Belediyesi tarafından başlatılan proje kapsamında hazırlanacak 18 bin 65 metre uzunluğundaki bisiklet yolu, yeşillikler arasından geçilen 4 farklı rotada bisiklet sporuna yeni bir soluk katacak. Bisiklet sporu tutkunları için toplam 166 bin 896 metrekarelik alanda özel olarak kurulacak veledrom (pist bisikleti yarış tesisi) uluslararası yarış ve organizasyonlara ev sahipliği yapacak.



Tesisin içinde 432 metre uzunluğunda atletizm çalışma parkuru, 467 metre bisiklet parkuru, 600 metre dağ bisikleti parkuru, bisiklet parkı, futbol sahası, 2 tenis kortu ve 2 basketbol sahası yer alacak. Spor ve eğlenceyi bir arada arayanlar için ise 5 bin 450 metrekarelik paintbol ve 615 metrekarelik skatepark alanı hazırlanacak.



5 NOKTADAN KOLAY ULAŞIM



Tüm şehir sakinlerinin yan sıra, amatör ve profesyonel sporcuların yararlanacağı orman şehre dinamizm ve heyecan katacak. Spor ormanında ziyaretçiler için 901 araçlık otopark, oturma alanları ve çeşmeler de yapılacak. Beykoz-Ümraniye yolu üzerindeki Küçüksu Caddesi'nde bulunan ormana şehrin 5 farklı noktasından kolaylıkla ulaşım sağlanıyor.