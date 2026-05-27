İstanbul’un fethi etkinlerinde SOLOTÜRK gösteri uçuşu yapacak

Türk Hava Kuvvetleri'nin gösteri ekibi SOLOTÜRK, İstanbul'un fethi kutlamaları kapsamında Yenikapı Meydanı'nda gösteri uçuşu gerçekleştirecek. Yurt içi ve yurt dışında sayısız gösterilere imza atan SOLOTÜRK, vatandaşlara unutulmaz anlar yaşatacak. Dünya havacılık tarihinde kendini ait patentli olan ters kalkış, SOLOTÜRK tonosu, yavaş uçuş ve kobra manevrası olan SOLOTÜRK'ün pilotları, dünyanın en iyi pilotları arasında yer alıyor. SOLOTÜRK Kol Komutanı Pilot Yarbay Murat Bakıcı ve Hava Pilot Binbaşı M. Erhan Aydemir, Yenikapı Meydanı'nda vatandaşları nefes kesici şovlarla buluşturmaya hazırlanıyor.

Fatih Sultan Mehmet Han'ın Orta Çağ'ı kapatıp Yeni Çağ'ı başlatan kutlu fethinin 573'üncü yıl dönümünde SOLOTÜRK, medeniyetler beşiği İstanbul'u selamlayacak. Türk Hava Kuvvetleri 3. Ana Jet Üs Komutanlığına bağlı hava akrobasi ekibi SOLOTÜRK, 28 Mayıs 16:30'da Yenikapı Meydanından başlayacak çevre tanıma uçuşu 16:45'te ise Boğaz selamlama gerçekleştirecek. 29 Mayıs saat 18:00'de ise yine Yenikapı Meydanı'nda ana gösteri uçuşu ile tüm İstanbul selamlayacak.

