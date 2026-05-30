İstanbul’un fethinin 573. yıl dönümü coşkuyla kutlandı! Mehteran konserleri, ışıklı haritalama gösterisi ve gemi korteji...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İstanbul'un fethinin 573'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında Sultanahmet Meydanı'nda kurulan "Fatih Sultan Mehmet ve İstanbul'un Fethi" temalı görsel gösteri deneyim çadırını ziyaret etti.

Duran, İstanbul'un fethini anlatan gösterimi izledikten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, 29 Mayıs 1453'te gerçekleşen fethin sadece İstanbul'un fethi olmadığını, burada bir zihin fethinin olduğunu söyledi.

Yaptıkları çalışmayla büyük bir medeniyet birikiminin arka planını göstermek istediklerini kaydeden Duran, "Hem Fatih Sultan Mehmet'in entelektüel kişiliğini hem de sonrasında yapılanlarla nasıl bir medeniyet ortaya koyulduğunu göstermek istedik. Bu gösterim yaklaşık bir aylık bir emeğin sonunda ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.

MEHTERAN GÖSTERİSİ DÜZENLENDİ

İstanbul'daki birçok ilçe meydanında mehteran gösterisi düzenlendi.

Birçok meydanda fetih coşkusu, Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birlik Komutanlığı, Jandarma Mehteran Komutanlığı ve İstanbul Mehter Orkestrası tarafından gerçekleştirilen mehteran konserleriyle kentin farklı noktalarına taşındı.

Ayasofya Meydanı'nda Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliğince konser verildi. Yoğun ilgi gören konserde vatandaşlar da marşlara eşlik etti.

Konserin ardından İstanbul Valisi Davut Gül ve protokol üyeleri vatandaşlara aşure dağıttı.

Anadolu Yakası'nda Jandarma Mehteran Komutanlığınca Kadıköy Meydanı ve Üsküdar Meydanı'nda mehteran gösterisi düzenlendi.

Mehter icrasını aslına uygun olarak sergileyen, müzik eğitimi almış jandarma personelinden oluşan mehteran birliği, dönemin kültürünü yansıtan kostümleri ve geleneksel enstrümanlarıyla gösteride yer aldı.