Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünde 120 tekne Haliç'te kortej oluşturdu
Giriş Tarihi: 29.05.2026 18:08

İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünde 120 tekne Haliç'te kortej oluşturdu

İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünün kutlama programı içerisinde Sarayburnu Limanı ile Haliç arasında, Türk bayraklarıyla donatılmış 120 teknenin de katıldığı gemi korteji vatandaşlarca ilgiyle takip edildi.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Sarayburnu ile Haliç arasında gemi korteji düzenlendi. Etkinlikler kapsamında gerçekleştirilen korteje, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve bazı özel tekneler katıldı. Sarayburnu Limanı'ndan hareket eden Türk bayraklarıyla donatılmış 120 teknenin Haliç'e seyrini, kıyı şeridindeki vatandaşlar da izledi. Bu sırada limanda ziyarete açılan TCG Fatih Fırkateyni'ndeki vatandaşlar da korteji coşkuyla takip etti. Bazı ziyaretçiler o anları cep telefonlarının kameralarıyla da kaydetti.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
