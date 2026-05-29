Haberler Yaşam Haberleri İstanbul’un Fethi’nin 573. yılında tarihi namazgâh yeniden ibadete açıldı
Giriş Tarihi: 29.05.2026 18:21

İstanbul’un Fethi’nin 573. yılında tarihi namazgâh yeniden ibadete açıldı

İstanbul’un Fethi’nin 573. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Beykoz Belediyesi tarafından çevre düzenlemesi gerçekleştirilen Anadolu Hisarı’ndaki tarihi namazgâh, kılınan cuma namazıyla yeniden ibadete açıldı.

BARIŞ SAVAŞ BARIŞ SAVAŞ
İstanbul’un Fethi’nin 573. yılında tarihi namazgâh yeniden ibadete açıldı
  • ABONE OL

Yıldırım Bayezid tarafından İstanbul'un fethi hazırlıkları kapsamında 1396 yılında inşa ettirilen Anadoluhisarı Kalesi'nin bitişiğinde yer alan tarihi namazgâh yeniden cemaatle buluştu. Beykoz Müftüsü Muhammed Likoğlu'nun kıldırdığı cuma namazıyla açılan tarihi mekânda Müslümanlar, açık havada omuz omuza saf tutarak ibadet etmenin heyecanını yaşadı.

Programa Beykoz Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, AK Parti Beykoz İlçe Başkanı Özkan Ayduğan, MHP Beykoz İlçe Başkanı Mehmet Gündoğdu, Belediye Başkan Yardımcıları Sedat Altun ve Burak Karaçam, Meclis Üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

YAZ BOYUNCA CUMA NAMAZLARINA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Tarihi namazgâhın yeniden ibadete açılmasıyla birlikte vatandaşlar yaz boyunca burada cuma namazlarını eda edebilecek. Böylece hem tarihi bir miras korunmuş olacak hem de Beykozlular asırlık bir ibadet mekânında buluşma imkânı bulacak. Cuma namazının ardından Beykoz Belediyesi tarafından vatandaşlara kavurma ve pilav ikramında bulunuldu.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#İSTANBUL

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul’un Fethi’nin 573. yılında tarihi namazgâh yeniden ibadete açıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA