İstanbul’un Fetih Yürüyüşü Edirne’den başladı

Kutlama etkinlikleri, Fatih Sultan Mehmet ve Osmanlı askerlerinin temsili canlandırmasıyla başladı. Tarihî şahi toplarının yer aldığı yürüyüşe mehter takımı da marşlarıyla eşlik etti. Yüzlerce vatandaş, ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüşe katılarak fethin ruhuna ortak oldu.

Temsili yürüyüşte, İstanbul'un fethinde önemli rol oynayan Osmanlı ordusunun seçkin birliklerinden "Deliler" de tarihî kıyafetleriyle yer aldı. Dönemin savaş atmosferini yansıtan kostümler ve canlandırmalar, izleyenlere adeta 15. yüzyıl havası yaşattı.

Yürüyüş sırasında konuşan Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne'nin fetih ruhundaki yerine dikkat çekerek, "Her şey biter, Edirne bitmez. Edirne bir başlangıç, İstanbul ise bir son; fethedilerek son buluyor. Fetih ordusunun, Fatih Sultan Mehmet'in ordusunun buradan yola çıkması, az önce söylediğim gibi, fetih ruhunun inşa edilmesi ve bütün koşulların bir araya getirilmesi bu mübarek şehirde oldu. Bu nedenle Edirne'nin tarihî misyonuna uygun şekilde hatırlanması, ecdadımızı yad etmemiz açısından çok önemli," dedi. Kutlamalar kapsamında gün boyunca çeşitli gösteriler ve etkinlikler devam edecek.