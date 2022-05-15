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Giriş Tarihi: 15.5.2022 17:04 Son Güncelleme: 15.5.2022 17:14

İstanbul'un göbeğinde esrarengiz bir tünel bulundu

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN ÜMİT ERKAN DEMİRCAN
İstanbul’un göbeğinde esrarengiz bir tünel bulundu

İstanbul’un en gözde semtlerinden Beşiktaş Etiler’de belediye çalışmaları sırasında çöken yolda, esrarengiz bir tünel ortaya çıktı.  Bölgeye çok sayıda polis sevk edilirken, büyük paniğe neden olan gizemli tünelin sonunun nereye çıkacağı halen araştırılıyor.

Beşiktaş'ın en işlek semtlerinden olan Etiler'deki Tamburi Ali Efendi Sokak'ta çöken yolun altında yeraltı çalışmaları sırasında yol çöktü. Bölgeye giden Beşiktaş Belediyesi ekipleri büyük bir sürpriz yaşadı. Çöken bölgede uzun ve sonu tespit edilemeyen bir tünel bulundu. Olayla ilgili polis alarma geçerken belediye ekipleri tünelin başlangıç ve çıkış noktasını tespit etmeye çalışıyor.

ÇOK YÖNLÜ ARAŞTIRILIYOR

Tünelin kim yada kimler tarafından hangi amaçla yapıldığı merak uyandırırken Beşiktaş Kaymakamlığı'ndan açıklama geldi.

Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İlçemiz Etiler Mahallesi Tanburi Ali Efendi Sokak ve Nispetiye Caddesi kesişimindeki yolun çökmesi ile ilgili yapılan çalışmalarda, yerin altından sokak ve cadde istikametine doğru kaçak kanalizasyon bağlantısı yapılması amacıyla kazı çalışmaları tespit edilmiş, aynı noktada Ağustos 2018 tarihinde de çökme meydana geldiği anlaşılmıştır. Belirtilen alanda tüm ilgili kuruluşlar tarafından gerekli olan tespitler ve iyileştirme çalışmaları başlatılmıştır."

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İstanbul'un göbeğinde esrarengiz bir tünel bulundu
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