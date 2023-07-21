İstanbul’un her noktasında aranıyor: Kadıköy’de bisikletliyi öldürüp kaçtı!

"BİR AN ÖNCE YAKALANMASINI VE EN AĞIR CEZAYI ALMASINI İSTİYORUM"

Doğanay Güzelgün'ün ablası Gülenay Güzelgün Erol, "Bir an önce yakalanmasını ve en ağır cezayı almasını istiyorum. Davanın takipçisi olacağım en ağır cezayı alması için asla davayı bırakmayacağım. Dünyanın bana göre en saçma olayı sabahın köründe o kişinin gelip benim kardeşimi bulması çok saçma. O gün sabah 05.30 gibi olay olmuş, ben yataktan fırladım, evin içinde dolaşıyorum kendi kendime ne oluyor bana dedim. Yattım 10 dakika sonra hastaneden aradılar " dedi.