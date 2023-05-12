İstanbul’un incisine ziyaretçi akını

Yaklaşık 2 bin 400 yıllık bir tarihi olan İstanbul'un simgelerinden Kız Kulesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan restorasyon sonrasında yeniden ziyarete açıldı. Yapılan ışık ve lazer gösterisiyle açılan Kız Kulesi mayıs sonuna kadar ücretsiz gezilebilecek. İstanbullular ve turistler dün Kız Kulesi'ne akın etti. Saat 09.00-20.00 arasında ziyaret edilebilecek olan Kız Kulesi için Salacak sahili ve Galataport'tan tekneler kalktı. İlk günden Kız Kulesi'ne gitmek için vatandaşlar uzun kuyruk oluştururken teknelerin biri gitti biri geldi. Ziyaretler sırasında vatandaşlara ücretsiz olarak çay, kahve ve dondurma ikram edildi.Arkadaşıyla birlikte Kız Kulesi'ni gezen Furkan Sarı, "Haziranda askere gideceğim. Gitmeden görmek istedim" dedi. Ailesiyle Bolu'dan gelen Bünyamin Ayvaz, "İşlerimiz için İstanbul'a gelmiştik. Ancak önceliğimiz burayı gezmek oldu" diye konuştu. Oğlu ile Kız Kulesi'ni ziyaret eden Emine Yücel, "15 yıldır İstanbul'da yaşıyorum ancak ilk defa Kız Kulesi'ne geliyorum. Çok mutlu oldum" diye konuştu. İhsan Tanin de "Herkese gelip görmelerini tavsiye ederim" dedi.