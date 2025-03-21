İstanbul’un iyilik neferi!  Evsizlere yuva kimsesizlere umut oldu

İstanbul'da yaşayan Osman Gökrem'in (58) imamlık yaptığı Beyoğlu Selimiye Hatun Camii, sadece ibadet edenlerin uğradığı bir yer değil, sokakta yaşayan kimsesizlerin de sığındığı bir liman haline gelmiş durumda. Cami içinde yaptırdığı banyolarla evsizlerin temizlenmesini sağlayan Gökrem, gönüllü olarak berberlik yaparak kimsesizlerin saçlarını ve sakallarını tıraş ediyor.



SICAK BİR SOFRA VE SICAK BİR BANYO

Sokakta yaşayanlar için her cumartesi günü yardım organizasyonu gerçekleştiren Osman Gökrem ve gönüllüler; sıcak yemek, iç çamaşırı takımı, çorap ve tıraş bıçağı dağıtıyor. Bununla da yetinmeyerek sabahları cami önünde çay, çorba ve simit ikramında bulunarak sokakta yaşayan insanların gönüllerine dokunuyor. Burada sadece karınlar doymuyor, insanlar bir araya gelip sohbet ediyor, dertleşiyor, yalnız olmadıklarını hissediyorlar.



YARDIMLARI YURDUN DÖRT BİR YANINA ULAŞIYOR

Osman Gökrem, Türkiye'nin dört bir yanında yardıma muhtaç insanlara ulaşabilmek için de çaba sarf ediyor. Şırnak'tan Bartın'a, Amasya'dan Urfa'ya kadar en uç köylere giderek, ihtiyaç sahibi çocukları giydiriyor. Özellikle yetim, öksüz ve kimsesiz çocuklara yardım eli uzatan Gökrem, yaklaşık 7 bin 300 çocuğun giysi ihtiyacını karşıladı.



KÜSLER BARIŞIYOR, EVSİZLER İŞ SAHİBİ OLUYOR

Yalnızca temel ihtiyaçları karşılamakla kalmayan Gökrem, evsiz insanlara iş imkânı bularak onları sokaklardan kurtarmayı da amaçlıyor. Sokakta yaşayan insanların birçok yeteneği olabileceğine inanan hoca, onlara uygun iş fırsatları oluşturarak hayatlarını yeniden kurmalarına yardımcı oluyor. Ayrıca evsiz olup da ailesiyle bağını koparmış insanları tespit ederek, onların aileleriyle barışmasına ve tekrar bir araya gelmesine vesile oluyor. Gökrem'in vesilesiyle sokaktan kurtulup ailesinin yanına dönen birçok insan bulunuyor.



NİSPETEN DE OLSA HEDEFİMİZE ULAŞIYORUZ

Sokakta yaşayan insanlara karşı önyargılar olduğunu belirten Gökrem, şunları söylüyor: "Zaten zor bir hayat yaşıyorlar. Bir de toplum tarafından ötekileştirilmek, yok sayılmak onları yalnızlığa itiyor. Onları düştüğü yerden kaldırmak, yaralarını sarmak bizim insanlık görevimiz. Bizim amacımız, ihtiyacı olanlara kucak açmak. Onları aileleriyle bir araya getirmek, çalışmak isteyenlere iş imkânı sağlamak, tedavi olmak isteyenlerin tedavi olmasına vesile olmak... Nispeten de olsa hedefimize ulaşıyoruz."