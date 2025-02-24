İstanbul’un kıyıları denizanası istilasına uğradı!

Boğaz'ın Sarıyer Beyoğlu ve Beşiktaş kıyısında yürüyüş yapan vatandaşlar, kıyı kesimlerinde su yüzeyini kaplayan denizanalarıyla karşılaştı.

Beşiktaş, Beyoğlu ve Sarıyer'de balık tutmak için sahile inen vatandaşlar 2 aydır aynı bölgeye balık tutmak için geldiklerini suda kirlilik, müsilaj ve denizanaları gördüklerini söylediler.

Balık tutmakta zorlandıklarını belirten vatandaşlar "Balık yakınlaştığı zaman 1 saat sonra uzaklaşıyor. Denizin pisliğinden dolayı burada balık yakalayamıyoruz. Bir an önce temizlenmesini istiyoruz. Sadece burada değil başka yerlerde de var aynı sorunlar. O sorunların çözülmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.