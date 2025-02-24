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Giriş Tarihi: 24.2.2025 20:35 Son Güncelleme: 24.2.2025 20:52

İstanbul’un kıyıları denizanası istilasına uğradı!

İstanbul Boğazı'nın Beyoğlu Haliç, Sarıyer ve Beşiktaş kıyılarında su yüzeyi denizanasıyla kaplandı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
İstanbul’un kıyıları denizanası istilasına uğradı!

Boğaz'ın Sarıyer Beyoğlu ve Beşiktaş kıyısında yürüyüş yapan vatandaşlar, kıyı kesimlerinde su yüzeyini kaplayan denizanalarıyla karşılaştı.

Beşiktaş, Beyoğlu ve Sarıyer'de balık tutmak için sahile inen vatandaşlar 2 aydır aynı bölgeye balık tutmak için geldiklerini suda kirlilik, müsilaj ve denizanaları gördüklerini söylediler.

Balık tutmakta zorlandıklarını belirten vatandaşlar "Balık yakınlaştığı zaman 1 saat sonra uzaklaşıyor. Denizin pisliğinden dolayı burada balık yakalayamıyoruz. Bir an önce temizlenmesini istiyoruz. Sadece burada değil başka yerlerde de var aynı sorunlar. O sorunların çözülmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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İstanbul’un kıyıları denizanası istilasına uğradı!
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