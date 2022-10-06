İstanbul’un Kurtuluşu mesajları 2022: En güzel, kısa, uzun, bayraklı, şiirli ve resimli 6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu kutlama mesajları ve sözleri

Bugün İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 99. Yıl dönümü… 6 Ekim İstanbul'un Kuruluş Günü, tüm yurtta büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Bu güzel ve önemli gün ile ilgili sosyal medyada paylaşım yapmak isteyen İstanbullular, ''6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu kutlama mesajları ve sözleri'' araştırması yapıyor. İşte, sabah.com.tr olarak sizler için en güzel, kısa, uzun, bayraklı, şiirli ve resimli 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu mesajları ve sözlerini derledik.

İSTANBUL'UN KURTULUŞU MESAJLARI VE SÖZLERİ

Kısa-uzun, resimli ve şiirli en güzel 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu mesajları ve sözleri seçenekleri şöyle;