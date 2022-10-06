İstanbul’un Kurtuluşu mesajları 2022: En güzel, kısa, uzun, bayraklı, şiirli ve resimli 6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu kutlama mesajları ve sözleri

Bugün İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 99. Yıl dönümü… 6 Ekim İstanbul'un Kuruluş Günü, tüm yurtta büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Bu güzel ve önemli gün ile ilgili sosyal medyada paylaşım yapmak isteyen İstanbullular, ''6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu kutlama mesajları ve sözleri'' araştırması yapıyor. İşte, sabah.com.tr olarak sizler için en güzel, kısa, uzun, bayraklı, şiirli ve resimli 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu mesajları ve sözlerini derledik.
İSTANBUL'UN KURTULUŞU MESAJLARI VE SÖZLERİ
Kısa-uzun, resimli ve şiirli en güzel 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu mesajları ve sözleri seçenekleri şöyle;
İSTANBUL'UN KURTULUŞU MESAJLARI 2022
Atalarımızın emaneti Fatih'in armağanı, Türk ulusunun gözbebeği, güzeller güzeli İstanbul..! İstanbul'un kurtuluş günü kutlu olsun.
"Dünya tek bir ülke olsaydı başkenti İstanbul olurdu" dedirten mukaddes şehir... Güzel İstanbul... 98 yıl önce bugün, geldikleri gibi gittiler... Düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılı kutlu olsun.
İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümünü kutluyor, bu güzel şehri bir kez daha bize armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve şehitlerimizi rahmetle anıyorum.
İstanbul'umuzun düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıldönümünü gururla kutluyoruz. Milli Mücadele'nin mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet, saygıyla anıyorum.
İstanbul'un Kurtuluşu'nun 98. yılında muazzam şehri bizlere kazandıran tüm atalarımıza binlerce kez rahmet diliyorum. Büyük kurtuluş kutlu olsun!
Peygamberin muştusuna nail olmak için feth olunan şehri yine o fethi yapanların torunları işgalden kurtardı. İstanbul'un işgalden kurtuluşunun 98. yılı kutlu olsun.
İki kıtayı birleştiren muhteşem güzelliğiyle büyüleyen eşsiz şehir İstanbul 98 yıl önce bugün işgalden kurtuldu. Allah bir daha o günleri göstermesin. İşgalden kurtuluş kutlu olsun!
İstanbul çok önemli manevi enerji alanlarına sahip olup gizemli ve tarihi dokusuyla her devrin izlerini resmeder gibidir..6 Ekim 1923 "Geldikleri gibi gittiler!" İstanbul'un kurtuluş bayramını kutluyorum!
Türk milleti; fetihten beri sahibi olduğu topraklara bir kez daha vatan mührünü vurmuş, bir kez daha bu nadide şehrin hâmîsi olduğunu bütün dünyaya göstermiştir. İstanbul'un işgalden kurtuluşunun 99. yılı kutlu olsun.
Asya ve Avrupa'nın ortasında duran deniz gibi mavi gözlerin! Ulu önderim bize İstanbul'umuzu verdiğin için sana teşekkür ederiz! Dünya'nın en güzel şehri İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşu kutlu olsun!
Galata'sı, Kız Kulesi, Ayasofya'sı, Süleymaniye'si ve Dolmabahçe'siyle dünyanın en güzel şehri olan 7 tepeli İstanbul kurtuluşun kutlu olsun! Boğazın incisi bir daha kötü kader yaşamasın.
Adına şiirler, şarkılar yazılan her gelenin hayran kaldığı muazzam şehir İstanbul'umuzun işgalden kurtuluşunun 99. yılı kutlu olsun!
Dünyaya son kez bakacaksın deseler, bu bakışı İstanbul'un Çamlıca'sından isterim. (Lamartine) Son nefeste bile gözlerin güzelliğini aradığı şehir olan İstanbul'un işgalden kurtuluşunun 99. yılı kutlu olsun.
Her faninin ölmeden önce 1 kez görmesi gereken Mega Kent, iki kıtayı birleştiren eşsiz tarihe sahip muazzam şehir işgalden kurtuluşun kutlu olsun!
Dünyaya son kez bakacaksın deseler, bu bakışı İstanbul'un Çamlıca'sından isterim. (Lamartine) Son nefeste bile gözlerin güzelliğini aradığı şehir olan İstanbul'un işgalden kurtuluşunun 99. yılı kutlu olsun.
İstanbul'un Kurtuluşu'nun 99. yılında muazzam şehri bizlere kazandıran tüm atalarımıza binlerce kez rahmet diliyorum. Büyük kurtuluş kutlu olsun!