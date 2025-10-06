İstanbul’un Kurtuluşu mesajları ve sözleri! 6 Ekim Türk bayraklı, coşkulu, resimli İstanbul’un Kurtuluşu mesajları ve şiirleri

İstanbul'un kurtuluşu, milli mücadelenin en parlak zaferlerinden biridir. Bu zaferin coşkusunu yüreklerimizde yaşatıyoruz.

6 Ekim, tarihimizin unutulmaz günlerinden biri; İstanbul'un özgürlüğü, milletimizin gurur kaynağıdır.

Bugün, İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunu kutlarken, tüm kahramanlarımızı minnet ve saygıyla anıyoruz.

"Her karışı şehit kanıyla sulanmış İstanbul, cesaretin ve azmin simgesidir. Atatürk'ün sözleriyle: 'Bağlı olduğumuz kudret, damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur.' Bu güçle kurtuluşu kazandık."

"Kurtuluş, sadece bir tarih değil, geleceğimizin teminatıdır. Voltaire'nin dediği gibi: 'Özgürlük, her şeyin üstündedir.' Bugün bu özgürlüğü birlikte kutluyoruz!"

"İstanbul'un kurtuluşu, milletimizin birlik ve beraberliğiyle gerçekleşti. Atatürk, 'Bir millet, sırtı yere gelmedikçe, asla yenilmez.' diyerek bu gerçeği vurgulamıştır."