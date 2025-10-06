İstanbul’un Kurtuluşu mesajları ve sözleri! 6 Ekim Türk bayraklı, coşkulu, resimli İstanbul’un Kurtuluşu mesajları ve şiirleri

İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıldönümü, bugün düzenlenecek törenler ve etkinliklerle coşkuyla kutlanacak. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının şehri düşmandan temizlediği bu anlamlı zaferi sevdikleriyle paylaşmak isteyenler, özel gün için hazırlanmış mesaj ve sözleri araştırıyor. İşte 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu'na dair en anlamlı mesajlar ve sözler…
İstanbul'un özgürlüğü kutlu olsun!
6 Ekim, tarihimizin gurur günü!
Zaferin hatırası, kalplerde yaşasın.
İstanbul'un kurtuluşu, milletimizin gücü!
İstanbul'un kurtuluşu, bağımsızlık mücadelesinin simgesidir.
6 Ekim, milletimizin birlik ve kararlılığının zaferidir.
Mustafa Kemal Atatürk: "Milletin bağımsızlığı, her şeyden önce gelir."
İstanbul'un kurtuluşu, tüm Türkiye'nin onur günüdür.
Bu anlamlı günde, kahramanlarımızı saygıyla anıyoruz.
İstanbul'u özgür kılan kahramanların hatırası daim olsun.
6 Ekim, İstanbul'un düşman işgalinden kurtulduğu gündür; Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının azmi sayesinde milletimiz özgürlüğüne kavuşmuştur. Bu özel günü gururla kutluyoruz.
İstanbul'un kurtuluşu, milletimizin birliği ve kararlılığıyla kazanılan büyük bir zaferdir. Tarih boyunca bu zaferi unutmamak ve hatırlamak hepimizin görevidir
İstanbul'un kurtuluşu, milli mücadelenin en parlak zaferlerinden biridir. Bu zaferin coşkusunu yüreklerimizde yaşatıyoruz.
6 Ekim, tarihimizin unutulmaz günlerinden biri; İstanbul'un özgürlüğü, milletimizin gurur kaynağıdır.
Bugün, İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunu kutlarken, tüm kahramanlarımızı minnet ve saygıyla anıyoruz.
"Her karışı şehit kanıyla sulanmış İstanbul, cesaretin ve azmin simgesidir. Atatürk'ün sözleriyle: 'Bağlı olduğumuz kudret, damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur.' Bu güçle kurtuluşu kazandık."
"Kurtuluş, sadece bir tarih değil, geleceğimizin teminatıdır. Voltaire'nin dediği gibi: 'Özgürlük, her şeyin üstündedir.' Bugün bu özgürlüğü birlikte kutluyoruz!"
"İstanbul'un kurtuluşu, milletimizin birlik ve beraberliğiyle gerçekleşti. Atatürk, 'Bir millet, sırtı yere gelmedikçe, asla yenilmez.' diyerek bu gerçeği vurgulamıştır."
İstanbul çok önemli manevi enerji alanlarına sahip olup gizemli ve tarihi dokusuyla her devrin izlerini resmeder gibidir..6 Ekim 1923 "Geldikleri gibi gittiler!" İstanbul'un kurtuluş bayramını kutluyorum!
Türk milleti; fetihten beri sahibi olduğu topraklara bir kez daha vatan mührünü vurmuş, bir kez daha bu nadide şehrin hâmîsi olduğunu bütün dünyaya göstermiştir. İstanbul'un işgalden kurtuluşunun 100. yılı kutlu olsun.
Her faninin ölmeden önce 1 kez görmesi gereken Mega Kent, iki kıtayı birleştiren eşsiz tarihe sahip muazzam şehir işgalden kurtuluşun kutlu olsun!