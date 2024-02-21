İstanbul’un sembol yapılarından Galata Kulesi alemine kavuştu

İstanbul'un sembol yapılarından Galata Kulesi'nde 1 Kasım 2023 tarihinde başlayan restorasyon çerçevesinde 2 Aralık'ta kubbesindeki alem indirilmişti. 674 yıllık tarihi kulenin külahında bulunan 270 kiloluk bakır alem, yerden yaklaşık 63 metre yükseklikten dağcılar ve vinç yardımıyla 4 parça halinde çıkarılmıştı. Tarihi kuleden sökülen alemin, Kültür ve Turizm Bakanlığı onayı alınarak Rölöve ve Anıtlar Müze Müdürlüğü binasında konservasyon çalışmaları gerçekleştirildi. Yenilenen alem, nefes kesen operasyonla Galata Kulesi'ne yerleştirildi.

Tarihi kuleye alemin takıldığı anlar dronla görüntülendi. İstanbul Boğazı'yla bütünleşen Galata Kulesi'nin altın rengindeki alemi kartpostallık görüntü oluşturdu. Tarihte ilk kez alemsiz kalan Galata Kulesi'nin tekrar eski görünümüne kavuştuğu görüldü. 270 kiloluk bakır alem dağcılar tarafından vinç yardımıyla 4 parça halinde yaklaşık 5 saat süren operasyonla takıldı. Dağcılar alemin takıldığı kubbesindeki bölgeyi çekiç yardımıyla düzenledi. Kubbenin tamamında ise iskelelerin kurulu olduğu ve çalışmaların devam ettiği görüldü. Restorasyon çalışmalarının Nisan sonuna doğru tamamlanacağı da öğrenildi.

Galata Kulesi'nin Osmanlı Dönemi'nden önce Roma, Cenevizliler ve Venediklilere, bir şehre mâl olmuş bir yapı olduğu belirtildi.