İstanbul'un Tarihi İlçeleri ve Semtleri - İstanbul'daki Semtlerin Eski İsimleri ve Hikayeleri Neler?

Dünyanın en mucizevi ilçeleri arasında yer alan, fazla kalabalık nüfusa sahip olan ve kültürel bakımdan en zengin ilçelerden bir tanesi İstanbul'dur. İstanbul gezilebilecek yerler olarak çok fazla seçeneği bulunmaktadır. Türkiye'ye gelen çoğu turistin gezip görmek isteyeceği bir ilçedir. Eski İstanbul semtlerinin isimlerinden birkaç tanesi şunlardır; Adalar, Bakırköy, Beşiktaş, Beykoz, Beyoğlu, Çatalca, Eminönü, Fatih, Kadıköy, Kartal. Önemli olan nokta ise; Fatih, Eminönü, Kadıköy, Beşiktaş ve Sarıyer ilçeleri 15 Mayıs 1930'da kurulmuştur.

İstanbul'un Tarihi İlçeleri ve Semtleri arasında yer alan başlıca yerler şunlardır; Çemberlitaş, Eminönü, Bakırköy, Bebek, Beşiktaş, Beyazıt, Beyoğlu, Karaköy, Galata, Arnavutköy… şeklinde uzayan bir liste olarak devam etmektedir. Dünyanın en mucizevi ilçeleri arasında yer alan, fazla kalabalık nüfusa sahip olan ve kültürel bakımdan en zengin ilçelerden bir tanesi İstanbul'dur. İstanbul gezilebilecek yerler olarak çok fazla seçeneği bulunmaktadır. Türkiye'ye gelen çoğu turistin gezip görmek isteyeceği bir ilçedir. İstanbul'daki semtlerin eski isimleri, eski İstanbul semtlerinin isimleri sorularının cevaplarını aşağıda yer alan başlıklardan bulabilirsiniz.

İstanbul'daki Semtlerin Eski İsimleri ve Hikayeleri Neler?

İstanbul'daki semtlerin eski isimleri ve tarihsel süreçleri günümüzde çok merak edilen bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Eski İstanbul semtlerinin isimleri aşağıdaki gibi sıralanmaktadır;

Galata

Beyoğlu semtinde olan Galata, İstanbul'un tarihi semtleri arasında yer almaktadır. Tarihte yer alan Cenevizlilerin birebir aynısı olan Galata, İstanbul'un fethiyle beraber savaş olmadan Osmanlı'nın yönetimine geçmektedir.

·Balat

Fatih semtine bağlı olarak bilinen Balat, Haliç kıyısının tarihi ilçelerinden bir tanesi olma niteliği taşımaktadır. Tarihte yer alan Rum aristokratlarının yaşamını sürdüğü ilçe olarak sayılan Balat, günümüzde yine yeniden bir canlanma dönemine girmiş bulunmaktadır.

·Arnavutköy

İstanbul'un en meşhur ilçelerinden bir tanesi olarak bilinen Arnavutköy, tarihi yapısı, farklı inanış biçimleri bir arada varlığını sürdüren çok fazla kültürel yapısıyla dikkatleri üzerine toplamaktadır. Son birkaç yıldır ilçede açılan kafelerde Arnavutköy'e farklı bir imaj katmış gözükmektedir. Son olarak meşhur İngiliz dergisindeki TimeOut, Arnavutköy'ü dünyanın en gözde ilçelerinden biri olarak seçmiştir.

·Beyoğlu

Kırmızı renginde geleneksel tramvayı, tarihi hanları, müzeleri ve galerileriyle bilinen İstiklal Caddesi, İstanbul'da turistlerin en meşhur gezme adresleri olma niteliği taşımaktadır. Tarihte bilinen adı Pera olan, İstanbul'da Batılılaşma döneminin en fazla hissettirildiği ve mimari yönüyle günlük yaşama yansıyan bir yer olmasıyla Osmanlı döneminde orta açıkmaktadır.

·Ortaköy

Ortaköy, önceden adından da anlaşılacağı gibi bir köyken Boğaziçi'ndeki yapılandırma sonucunda geçtiğimiz yüzyıl kentle bütünleşmiştir. Günümüzde İstanbul'a akın eden turistlerin en fazla gezdiği yerlerden bir tanesi Ortaköy olarak bilinmektedir.