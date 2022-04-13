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Giriş Tarihi: 13.4.2022 19:22 Son Güncelleme: 13.4.2022 19:45

İşte 13 Nisan 2022 koronavirüs tablosu

İşte 13 Nisan 2022 koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında güncel gelişmeleri duyurdu. Vaka, vefat ve test sayısının da yer aldığı Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu belli oldu. İşte 13 Nisan 2022 korona tablosu...

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu belli oldu.

Türkiye'de son 24 saatte 184 bin 758 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 529 kişinin testi pozitif çıktı, 31 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 184 bin 758 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 529 kişinin testi pozitif çıktı, 31 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 14 bin 493 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,4, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,12 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 279 bin 922 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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