İŞTE 3. CEKETİN SAHİBİ! MasterChef üçüncü ceketi kim giydi? 2 Aralık 2025 MasterChef’te final yarışı

Giriş Tarihi: 3.12.2025 00:17

MasterChef Türkiye 2025'te ilk iki ceketin sahipleri belli olduktan sonra, yarı final biletini garantileyecek üçüncü isim için heyecan tavan yaptı! 2 Aralık 2025 Salı akşamı yayınlanan kritik bölümde, yarışmacılar üçüncü şef ceketini kazanmak için son ana kadar ter döküyor. Mehmet, Danilo ve Somer Şef'lerin değerlendirmesi tamamlanmak üzereyken MasterChef üçüncü ceketi kim kazandı? sorusu yanıt arıyor.

TV8 ekranlarında büyük bir heyecanla izlenen MasterChef Türkiye, final yolculuğunda bireysel mücadeleyi zirveye taşıyor. İki şef ceketinin sahibini bulmasının ardından, geri kalan iddialı yarışmacılar yarı finali garantilemek için üçüncü ceket için kıyasıya bir rekabete girdi. Bu akşamki bölümde, iki aşamalı ceket yarışı oynanıyor ve büyük puanlama anları yaşanıyor. Peki, MasterChef üçüncü ceketi kim giydi?

MASTERCHEF FİNAL HAFTASINDA CEKET YARIŞI!

8 yarışmacının kıyasıya rekabet ettiği ceket yarışında ilk 2 ceket sahibini bulurken 3. ceket için tezgah başında yerler alındı. İki aşamalı yarışın en zorlu anı Şef Hazer Amani'nin tabağı!

MASTERCHEF 3. CEKETİ KİM KAZANDI?

MasterChef'te üçüncü ceketin sahibi Özkan oldu.

1. CEKET: ÇAĞATAY

2. CEKET: SEZER

3. CEKET: ÖZKAN

