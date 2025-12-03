İŞTE 3. CEKETİN SAHİBİ! MasterChef üçüncü ceketi kim giydi? 2 Aralık 2025 MasterChef’te final yarışı

TV8 ekranlarında büyük bir heyecanla izlenen MasterChef Türkiye, final yolculuğunda bireysel mücadeleyi zirveye taşıyor. İki şef ceketinin sahibini bulmasının ardından, geri kalan iddialı yarışmacılar yarı finali garantilemek için üçüncü ceket için kıyasıya bir rekabete girdi. Bu akşamki bölümde, iki aşamalı ceket yarışı oynanıyor ve büyük puanlama anları yaşanıyor. Peki, MasterChef üçüncü ceketi kim giydi?
8 yarışmacının kıyasıya rekabet ettiği ceket yarışında ilk 2 ceket sahibini bulurken 3. ceket için tezgah başında yerler alındı. İki aşamalı yarışın en zorlu anı Şef Hazer Amani'nin tabağı!