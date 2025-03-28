İşte dünyanın 7 harikasından biri

Kültür ve Turizm Bakanlığı Burdur İl Halk Kütüphanesi, IFLA Çevre, Sürdürülebilir ve Kütüphaneler Grubunca düzenlenen 10. IFLA Yeşil Kütüphane Ödülleri 2025 kapsamında Büyük Ölçekli Projeler kategorisinde dünyanın en iyi 7 kütüphanesi arasına girdi. 81 bin kaynağın yer aldığı kütüphanede, 27 bin üye bulunurken bir yılda 135 bin kişi ziyaret etti. Sadece kitap ödünç alma veya ders çalışma alanı olarak kullanılmayan kütüphane, vatandaşların ve çocukların sosyal hayatına etki edecek faaliyetler de gerçekleştirerek günlük hayatın vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Kütüphanede gönüllüler ve kütüphaneciler tarafından düzenlenen "Yaşayan Kütüphane" konsepti kapsamındaki atölyeler ise büyük ilgi görüyor. Burdur İl Halk Kütüphanesi Müdürü Mehmet Küçük, kütüphaneleri yalnızca bir okuma alanı olarak değil, insanların zaman geçirilebileceği mekan olarak değerlendirdiklerini ve bu doğrultuda farklı çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Okuldan, evden sonra kütüphaneleri "üçüncü mekan" olarak nitelendirdiklerini belirten Küçük, "Etkinlikleri düzenlemekteki en büyük amacımız kütüphane farkındalığını oluşturmak. Bu farkındalıkla toplumda farklı bir yerde olmayı hedefliyoruz ve bu kapsamda da kütüphaneye ilgi çekmeye çalışıyoruz" dedi. Kütüphanede kurulan birden fazla atölyenin bulunduğuna dikkati çeken Küçük, "Bunlardan biri 2022 yılında kurduğumuz sanal gerçeklik atölyesi. Ayrıca, maker ahşap tasarım, bilim atölyelerimiz var. Bakanlığa bağlı kütüphanelerin içinde tek olan gezegen evi (planetaryum) atölyemiz var. Geçen sene kazandırdığımız robot ve lazer yazıcı atölyemizde misafirlerimizi ağırlıyoruz" diye konuştu.

KÖYLERE DE ULAŞTILAR

Yeşil Kütüphane Ödülleri'nde ilk 7'ye girme süreçlerinden bahseden Küçük, "Köy okullarına Gezici Kütüphane ile giderek kütüphaneye gelemeyen çocuklarda eğitimdeki fırsat eşitsizliğini ortadan kaldırıyoruz, geri dönüşüm atölyeleri yapıyoruz. Bu şekilde aktivitelerle sürdürülebilirliği destekliyoruz" dedi. Küçük, hedeflerinin, Uluslararası Kütüphane Dernekleri ve Kurumları Federasyonu (IFLA) Çevre, Sürdürülebilir ve Kütüphaneler Grubunca düzenlenen Yeşil Kütüphane Ödülleri'nde ilk 3'e girmek olduğunu ifade etti. AA