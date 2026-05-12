Haberler Yaşam Haberleri İşte dünyanın en iyi tatlıları listesine giren o Anadolu lezzeti! Listede zirvede yer aldı
Giriş Tarihi: 12.05.2026 20:22 Son Güncelleme: 12.05.2026 20:33

Gastronomi kültürü oldukça zengin olan Türkiye sadece yemekleriyle değil tatlılarıyla da ön plana çıkıyor. Dünya mutfaklarında yer alan lezzetleri uzman yorumlarına dayandırarak değerlendiren, gastronomi platformu TasteAtlas, dünyanın en iyi tatlıları listesini açıkladı. Dünyada popüler olan birçok tatlıyı geride bırakan Anadolu’nun o efsane lezzeti listenin ilk sırasında yer aldı. İşte o liste…

Baklava, fıstıklı sarma ve soğuk baklava... Türkiye, yemek kültürü kadar tatlı kültürüyle de ön plana çıkıyor. TasteAtlas tarafından hazırlanan "dünyanın en iyi tatlıları" listesine, Anadolu'nun o eşsiz lezzeti damga vurdu. Dünya mutfağının "popüler" lezzetlerini geride bırakıp listenin zirvesine yerleşti.

20. Chocolate soufflé - FRANSA

19. Kunāfah - MISIR

18. Bambalouni - TUNUS

17. Nutella crêpes - FRANSA

16. Vánoční cukroví - ÇEK CUMHURİYETİ

15. Carlota de limón - MEKSİKA

14. Pisang goreng - ENDONEZYA

13. Pavê - BREZİLYA

12. Kladdkaka - İSVEÇ

11. Cremolada - PERU

10. Pão de Ló de Ovar - PORTEKİZ

9. Tinginys - LİTVANYA

8. Sweet crêpes - FRANSA

7. Tembleque - PORTO RİKO

6. Fıstıklı sarma - TÜRKİYE

5. Gaziantep baklavası - TÜRKİYE

4. Strudel - İTALYA

3. Gelato al pistacchio - İTALYA

2. Clotted cream ice cream - İNGİLTERE

1. Antakya künefesi - TÜRKİYE

İŞTE TÜRKİYE'NİN EN İYİ YEMEKLERİ

20. KISIR

19. YUFKA

18. BAZLAMA

17. AŞURE

16. GÖZLEME

15. ŞİŞ TAVUK

14. ADANA KEBAP

13. KOKOREÇ

12. LOKUM

11. MUHALLEBİ

10. BİBER DOLMASI

9. DÖNER KEBAB

8. AÇMA

7. KAHVALTI

6. MANTI

5. BAKLAVA

4. SARMA

3. KÖFTE

2. DONDURMA

1. BÖREK

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
