İşte dünyanın en iyi tatlıları listesine giren o Anadolu lezzeti! Listede zirvede yer aldı

Baklava, fıstıklı sarma ve soğuk baklava... Türkiye, yemek kültürü kadar tatlı kültürüyle de ön plana çıkıyor. TasteAtlas tarafından hazırlanan "dünyanın en iyi tatlıları" listesine, Anadolu'nun o eşsiz lezzeti damga vurdu. Dünya mutfağının "popüler" lezzetlerini geride bırakıp listenin zirvesine yerleşti.
20. Chocolate soufflé - FRANSA
18. Bambalouni - TUNUS
17. Nutella crêpes - FRANSA
16. Vánoční cukroví - ÇEK CUMHURİYETİ
15. Carlota de limón - MEKSİKA
14. Pisang goreng - ENDONEZYA
13. Pavê - BREZİLYA
12. Kladdkaka - İSVEÇ
11. Cremolada - PERU
10. Pão de Ló de Ovar - PORTEKİZ
9. Tinginys - LİTVANYA
8. Sweet crêpes - FRANSA
7. Tembleque - PORTO RİKO
6. Fıstıklı sarma - TÜRKİYE
5. Gaziantep baklavası - TÜRKİYE
4. Strudel - İTALYA
3. Gelato al pistacchio - İTALYA
2. Clotted cream ice cream - İNGİLTERE
1. Antakya künefesi - TÜRKİYE
İŞTE TÜRKİYE'NİN EN İYİ YEMEKLERİ
20. KISIR
19. YUFKA
18. BAZLAMA
17. AŞURE
16. GÖZLEME
15. ŞİŞ TAVUK
14. ADANA KEBAP
13. KOKOREÇ
12. LOKUM
11. MUHALLEBİ
10. BİBER DOLMASI
9. DÖNER KEBAB
8. AÇMA
7. KAHVALTI
6. MANTI
5. BAKLAVA
4. SARMA
3. KÖFTE