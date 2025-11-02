İŞTE ELENEN! MasterChef kim elendi? TV8 ile 1 Kasım 2025 MasterChef’te yarışmaya veda eden isim belli oldu

MasterChef Türkiye'de haftalık mücadeleler Cuma akşamı tamamlandı ve potaya giren 7 isim kesinleşti. Cumartesi akşamı yayınlanacak eleme gecesi, potadaki yarışmacıların aşamalı zorlu oyunlar sonrası hazırladığı tabaklarla şeflerin karşısına çıkmasına sahne olacak. Mehmet Şef, Danilo Şef ve Somer Şef'in yapacağı titiz tadımların ardından en zayıf tabağı yapan bir isim, MasterChef önlüğüne veda ederek hayallerine nokta koyacak. Peki, 1 Kasım 2025 MasterChef kim elendi?