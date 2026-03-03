Fatma öğretmeni canice katletmişti: Katil öğrenciden kan donduran ifade: "Yanımda hep bıçak taşırım rastgele salladım“

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Çekmeköy'deki Borsa İstanbul Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Samet B. (17), öğretmenler Fatma Nur Çelik (44) ve Z.A. (52) ile arkadaşı Salih K.'yı (15) bıçakladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Diğer yaralı öğretmen ve öğrencinin ise tedavilerinin sürdüğü, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Yaşanan olay sonrası polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 17 yaşındaki F.S.B, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasın ardından bugün adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
"RASTGELE BIÇAKLADIM, YANIMDA HER ZAMAN BIÇAK TAŞIRIM"
İşte Fatma Öğretmeni öldüren Furkan Samet B.'nin ilk beyanında anlattıkları; "Olaydan iki gün önce sevgilimden ayrılmıştım. Bu yüzden okula rehber öğretmenimiz Şeyda Hoca ile görüşmek için gittim. Aradım fakat bulamadım. Şeyda Hoca ile görüştükten sonra intihar edecektim. Bulamayınca strese girdim. Sesler duymaya başladım.
Rastgele bir sınıfa girip ilk kimi gördüysem ona saldırdım. Kendimde değildim. Sadece koridorda koştuğumu hatırlıyorum. Daha önce Fatmanur öğretmenin dersime girdiğini hatırlıyorum. Biyoloji dersimize giriyordu. Bir husumetimiz yoktu. Zeynep öğretmeni tanıyorum. Daha önce Kimya dersimize girmişti.
Onunla da aramda bir husumet yoktu. Salih'i ise daha önceden tanımıyorum. Rastgele bıçakladım. Yanımda her zaman bıçak taşırdım. O güne özel bir şey değildi. Beni azmettiren herhangi bir kimse yoktur. Yaralanan kişilerden özür diliyorum" dedi.
"OĞLUM İÇİN ÇABAMI KAYIT ALTINA ALMAK İSTEDİM"
Bir süre önce eşinden ayrıldığı öğrenilen 44 yaşındaki Biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik'in 11 yaşında ve henüz 5. sınıfa giden bir oğlunun olduğu ortaya çıktı. Fatma öğretmenin YouTube kanalında yayınladığı videoya yazdığı 'Oğlumun geleceği ve ona çabamı göstermek için açtım' notu ise yürekleri dağladı.
Fatma Nur Çelik'in notunda, "Çabamı kayıt altına almak ve ömrüm yeterse oğluma 'bak seninle biz bu yollardan geçtik' demek istiyorum. Hiç müzik eğitimi almadım, sadece dinleyerek öğrenmeye çalıştıklarımı yayınlamak istedim… " ifadeleri de yer aldı.
YILLAR ÖNCE SES YARIŞMASINDA 1. OLMUŞ
Çelik'in üniversite yıllarında okullar arası düzenlenen ses yarışmasının bölge finaline katıldığı ve yarışmada birinci olduğu öğrenildi. Çelik'in, yıllar sonra arkadaşının arşivinde bulunan prova kaydını sanal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı. Paylaşımında, "Üniversiteler arası ses yarışması bölge finalinden. Bu eserle birinci olmuştum, bir dostumda prova kaydı varmış. Dile kolay 20 senelik bir kayıt. Nasıl mutlu oldum anlatamam" ifadelerini kullandığı görüldü.
MEMLEKETİ KONYA'DA TOPRAĞA VERİLECEK
Çekmeköy'de bir okulda dün öğrencisi tarafından bıçaklandıktan sonra hastanede hayatını kaybeden öğretmen Fatma Nur Çelik'in cenazesi Adli Tıp Kurumu götürülmüştü. Öğretmenin cenazesi yapılan incelemelerin ardından sabah saatlerinde abisine teslim edildi. Çelik için bugün saat 12.00'de Çekmeköy Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde anma töreni yapılacak. Fatma Nur Çelik'in cenazesinin ise yarın Konya'da kılınacak öğlen namazının ardından Musalla Mezarlığı'ndan toprağa verileceği öğrenildi.
YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ
Olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, olayın, eylemin toplumda infial yaratabilecek neticede olması kamu düzeni ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla yürütülen soruşturmaya yayın yasağı alındı.