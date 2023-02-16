İşte isimsiz kahramanlar

Tüm depremzedelere ulaşıp yaraları sarmaya çalışanlar arasında birçok isimsiz kahraman da ellerini taşın altını koydu. Konya Hüyük'te görevli polis memurları Abdullah Uluçay ile Muhammed Akbaş da isimsiz kahramanlardan sadece ikisi... Bölgeye gönüllü giden iki isim kendi araçlarına yüklediği jeneratör, araç ve gereçleriyle depremin 2. gününde Hatay'a ulaştı. Maden işçileriyle birlikte 15 kişilik tim oluşturan iki polis, AFAD koordinasyonunda 4'ü sağ 24 kişiyi enkazdan çıkardı.13 yıllık polis memuru Uluçay, 11 yaşındaki oğlunun korktuğu için kendisini göndermek istemediğini belirterek, "Eşim, oğlumu 'Oradaki insanların babana ihtiyacı var' diyerek ikna etti. Van depreminde görev aldığım için yardım etmek istedim. Polis arkadaşım Muhammed ile gönüllü olduğumuzu söyleyerek amirlerimizden izin aldık" dedi.Depremden etkilenen Şanlıurfa'da görevli polis memuru arkadaşını Konya'daki ailesinin yanına yerleştiren 11 yıllık polis memuru Akbaş ise, "Böyle bir şeyle karşılaşmayı beklemiyorduk. Geldiğimiz gibi hemen çalışmalara başladık. Bunu ancak birlik olursak atlatabiliriz." dedi.Polis memurlarının ve ekibin enkazda çalışmaları devam ediyor.Bosna Savaşı'nda henüz 14 yaşındayken Sırp tankı saldırısında tek bacağını kaybeden ve Hatay'daki depremzedelere yardım için karayoluyla Türkiye'ye gelen Zlatan Kovacevic, "İnsanların acı çektiğini görürken evde oturup film izleyemezdim. Yardım edebilirim, bundan dolayı geldim" dedi. "SOS Bihac" isimli yardım derneğinin başkanı olan Kovacevic, deprem haberini aldıktan sonra yaşadıklarını ve afetzedelere yardım etmek için yaptıkları çalışmaları anlattı. Kovacevic, depremden haberdar olduktan sonra çok üzüldüğünü belirterek, "İlk gece uyuyamadım. Hemen derneğimizdeki arkadaşları arayarak neler yapabileceğimizi konuştuk" ifadelerini kullandı. Depremzedelerin acılarını hafifletmeye katkı sunmak ve bölgede sahra hastanesi kurmak için dernekteki arkadaşlarıyla Türkiye'ye geldiğini anlatan Kovacevic, "İnsanların acı çektiğini görürken evde oturup film izleyemezdim. Çünkü onlara yardım edebilirim, bundan dolayı buradayım" diye konuştu. Derneklerindeki malzemelerin yüzde 90'ını Türkiye'deki depremzedelere getirmeye karar verdiklerini ancak bunun bir TIR'ı doldurmaya yetmediğini aktaran Kovacevic, hemen bir yardım kampanyası başlattıklarını dile getirdi. Kovacevic, kampanyada bölge halkının bir günde yaptığı yardımla TIR'larının dolduğunu ve gerekli izinlerin ardından yola çıktıklarını kaydetti.