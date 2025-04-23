İşte İstanbul’un deprem risk haritası

İstanbul'da dün en büyüğü 6.2 büyüklüğünde olan deprem fırtınası megakentteki deprem risk haritasını yeniden gündeme getirdi. Yapılan bilimsel çalışmalara göre İstanbul'da deprem riski ilçelere göre farklılık gösteriyor. İBB ve AFAD, İstanbul'da olası büyük bir deprem için tehdit oluşturan ilçeleri analiz ederek risk haritasına dair raporu açıklamıştı. Haritada deprem riskinin en yüksek olduğu yerler koyu kırmızıyla gösterilirken, risk azaldığı yerler daha açık renkle gösteriliyor.

BİRİNCİ DERECE RİSKLİ İLÇELER: Adalar, Avcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Beylikdüzü, Büyükçekmece'nin belirli kısımları, Esenyurt'un belirli kısımları, Küçükçekmece, Ümraniye, Sancaktepe'nin belirli kısımları, Bağcılar'ın belirli kısımları, Kadıköy'ün belirli kısımları, Kartal Maltepe, Tuzla, Üsküdar, Zeytinburnu ve Sultanbeyli ilçeleri.

İKİNCİ DERECE RİSKLİ İLÇELER: Büyükçekmece'nin belirli kısımları, Esenyurt'un belirli kısımları, Başakşehir, Sultangazi, Şişli, Kağıthane, Beyoğlu, Beşiktaş, Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa, Bağcılar'ın belirli kısımları, Güngören, Esenler'in belirli kısımları.

ÜÇÜNCÜ DERECE RİSKLİ İLÇELER: Üçüncü derece deprem bölgesinde olan daha az riskli ilçeler sıralamasında ise, Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Eyüp, Sarıyer yer alıyor.