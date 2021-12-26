İşte İstanbul’un Dijital Anahtarı’nın görseli ve özellikleri

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılmıştı. Bu toplantıda, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, NFT tabanlı 'İstanbul'un Dijital Anahtarı'nı Başkan Erdoğan'a takdim etmişti.

"İSTANBUL'UN DİJİTAL ANAHTARINI TESLİM ETTİK"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe resmi Twitter hesabından İstanbul'un Dijital Anahtarı hakkında açıklamalarda bulunarak "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a; Peygamber Efendimiz'in (s.a.v) müjdesi, Fatih Sultan Mehmet Han'ın emaneti, şanlı tarihimizin ve kutlu medeniyetimizin gözbebeği İstanbul'umuzun NFT olarak tescillediğimiz "Dijital Anahtarı"nı teslim ettik" ifadelerini kullandı.

İŞTE İSTANBUL'UN DİJİTAL ANAHTARI'NIN ÖZELLİKLERİ

Kabaktepe İstanbul'un Dijital Anahtarı'nın görselini paylaşarak özelliklerinin neler olduğunu sosyal medyadan açıkladı. Kabaktepe sosyal medya üzerinden, "Ecdadımızın yürüdüğü yolu simgeleyen arması ve hedeflerini simgeleyen nişanı bu anahtara düğümlü. Tarihteki 16 büyük Türk devletinin adalet ve hakimiyet düsturu, Kubbet'üs Sahra'nın ufkumuza çizdiği ideal bu anahtara düğümlü. Bu anahtar; dünün, bugünün ve yarının şehri İstanbul'umuzun siluetini, Ayasofya'nın ezanlarla yükselen abidevi anlamını, Şahi topuyla fethin düğümünü çözen dehayı, hisarlarla onu muhafaza eden kudreti taşıyor..." dedi.



"KARARLILIĞIMIZIN VE MÜCADELEMİZİN BİR NİŞANI. 2023 İLK DURAĞIMIZ"

Kabaktepe sözlerine şöyle tamamladı: "Bu anahtar inancın, aşkın, ufkun, mücadelenin ve nihayet tevekkülün sırrını, bir davanın kutlu yolculuğunu, geleceğin ihya ve inşasını taşıyor. Ve şevkimizi artıran sevdamızı, ulaşmak için durmadan, yılmadan çalışacağımız hedefimizi taşıyor. 2023 ilk durağımız. İstanbul'dan tüm dünyaya yükselecek gür sesi şimdiden işitiyoruz. Ve daha sonra 2024'te İstanbul'u hak ettiği yönetime kavuşturacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız'a duruşumuzun, kararlılığımızın ve mücadelemizin bir nişanı olarak bu anahtarı hediye ediyoruz..."

ANAHTAR ÜZERİNDE YER ALAN SEMBOLLERİN ANLAMLARI:

– En soldaki aşağı ve yukarı bakan çıkıntılar Anadolu ve Rumeli Hisarlarını temsil etmektedir.

– Anahtarın gövdesinde, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethi için özel olarak döktürdüğü Şahi Topu bulunmaktadır.

– Aynı zamanda anahtarın gövdesinin alt ve üstünde İstanbul silueti bulunmaktadır. Burada önemli olan figür Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'dir.

– Gövdenin bitimi ile görülen kubbe, Kudüs'te yer alan Kubbet'üs Sahra'yı sembolize etmektedir.

– Anahtarın baş kısmında tarihteki 16 büyük Türk Devleti'ni temsil eden 16 dişli çark bulunmaktadır.

– Anahtarın en sağında 2. Abdülhamid Han'ın tuğrası ile birlikte altında da Osmanlı Devlet Arması kesiti yer almaktadır.

– Anahtarın sağ tarafında ise gölge şeklinde, Osmanlı Devleti'nin sancağı olan üç hilal eklenmiştir.

– Tablonun sol alt köşesinde bulunan F48.1-3 kodu ise 48. Sure olan Fetih Suresinin 1., 2. ve 3. ayetlerine atıfta bulunmaktadır.