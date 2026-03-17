Haberler Yaşam Haberleri İşte liderlerin Ramazan Bayramı programı: Kim nerede geçirecek?
Giriş Tarihi: 17.03.2026 20:10 Son Güncelleme: 17.03.2026 20:16

Siyasi parti liderlerinin Ramazan Bayramı programları açıklandı. Buna göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan bayramı ailesiyle birlikte memleketi Rize'de geçirecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Ankara'da olacak.

Siyasi parti liderlerinin Ramazan Bayramı programı belli oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bayramı ailesiyle birlikte Rize'de geçirecek.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Ankara'da, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bayram tatilinde memleketi Manisa'da olacak.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan Diyarbakır'da, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Ankara'da, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan Kayseri'de, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Ankara'da, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu İstanbul'da bayram tatilini geçirecek.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan İstanbul'da, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal Afyonkarahisar'da, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu Ankara'da olacak. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici bayramın 2'nci gün Ankara'da parti genel merkezinde partililerle bayramlaşacak.

Öte yandan siyasi parti heyetleri arasındaki bayramlaşma bayramın 2'nci günü yapılacak. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da yarın TBMM personeli ile bayramlaşacak.

