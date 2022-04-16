İşte Nijeryalı vurgun çetesi! Suç ortaklarını da dolandırmışlar

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; "Man In The Middle" (Aradaki Adam) yöntemiyle uluslararası ticaret yapan bazı şirketlerin mail adreslerini ele geçiren çeteyi operasyonla çökertti.
3'ü Nijerya uyruklu 10 çete üyesi yakalandı. İddialara göre çete üyeleri; aralarında ticaret ilişkisi bulunan şirketleri hedef aldı.
Gönderdikleri maillere "Mail adreslerimizi değiştirdik" yazan çete üyeleri güven ortamı sağlamak amacıyla ödemelerden önceki yazışmaları söz konusu yeni mail adreslerinden yaptı.
YURT DIŞINA KAÇARKEN YAKALANDI
Ödeme yapacak olan şirketlerle ödeme yapılacak şirket yetkilileri gibi yazışmalar yapan ve şirket logolarını kullanan dolandırıcılar bir süre sonra "Banka hesaplarımızı da değiştirdik" diyerek ödeme yapacak olan şirketlere kendi banka hesap numaralarını verdi ve ödemelerin kendi hesaplarına yapılmasını sağladı.
Çete üyelerinin söz konusu teknikle dört milyon liralık vurgun yaptıkları tespit edildi. Uluslararası dolandırıcılık çetesinin Türkiye sorumlusu olduğu ifade edilen Nijerya Uyruklu Benjamin Benson E.'nin; İstanbul Havalimanı'ndan yurt dışına kaçmaya çalıştığı sırada yakalandığı ifade edildi. Çete üyelerinin adreslerine düzenlenen operasyonda kart kopyalama cihazı, çok sayıda kopyalanmış kart ve dijital içerikli materyaller bulundu. Çetenin bazı üyeleri; çetenin elebaşı kadrosundaki Nijerya uyruklu Benjamin Benson E., Owoeye Ayodele A. ve Olajide Vicent B.'nin kendilerini de dolandırdığını söyledi.