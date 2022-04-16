İşte Nijeryalı vurgun çetesi! Suç ortaklarını da dolandırmışlar

YURT DIŞINA KAÇARKEN YAKALANDI

Ödeme yapacak olan şirketlerle ödeme yapılacak şirket yetkilileri gibi yazışmalar yapan ve şirket logolarını kullanan dolandırıcılar bir süre sonra "Banka hesaplarımızı da değiştirdik" diyerek ödeme yapacak olan şirketlere kendi banka hesap numaralarını verdi ve ödemelerin kendi hesaplarına yapılmasını sağladı.