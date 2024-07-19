İşte o suikastçı… 3 kardeş öldü iki kuzen felç kaldı

İngiltere'nin başkenti Londra'da faaliyet gösteren ve adı uyuşturucudan silahlı saldırıya kadar pek çok olayda geçen Türk çetesi Tottenham Boys'un lideri İzzet Eren'e geçtğimiz hafta Moldova'da silahlı saldırı düzenlendi. Şehrin kuzeydoğusundaki Alecu Russo Caddesi'nde elektrikli scooteriyle ilerleyen yüzü maskeli saldırgan, bir kafede kahvesini yudumlayan Eren'e üçü başına isabet eden yedi kurşun sıktıktan sonra olay yerinden soğuk kanlı bir şekilde uzaklaştı.

Kız çocuğu yaşam mücadelesi veriyor

Polis suikastla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, cinayetin geçtiğimiz haziran ayında İngiltere'nin Hackney Bölgesi'ndeki bir Türk restoranına düzenlenen ve bir kız çocuğu, Hackney Türk çetesine bağlı 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırının hemen ardından meydana gelmesi iki çete arasındaki kanlı hesaplaşmaları tekrar gündeme getirdi.

2012 yılından buyana devam ediyor

"Tottenham Boys" ve "Hackney Turks" Londra'nın en güçlü Türk çeteleri olarak şehre korku salarken, iki rakip çete İngiltere'nin eroin ticareti kontrol etmek için 2012 yılından buyana birbirleriyle savaşıyor. Hackney Türk grubunun liderliğini Baybaşinler yaparken, Tottenham Boys'i ise Eren kardeşler yönetiyor.

Kimisi öldü kimisi felç kaldı

İki çete arasındaki çatışmalar 2012 yılında "Hackney Turks" çetesinin liderlerinden 32 yaşındaki "Kız Ali" lakaplı Ali Armağan Turnpike Lane metro istasyonu önünde otomobilinin içinde iki kişi tarafından 8 kurşunla vurularak öldürülmesinin ardından şiddetlendi. Bu olayın hemen ardından Hacnkney Turks gurubu adeta Tottenham Boys çetesinin başındaki Eren ailesine savaş açtı. İlk olarak Kemal Eren(28) 2012'de aracını park ederken silahlı saldırıya uğradı. Kemal Eren saldırı sonrası felç kaldı. 2013 yılında ise 34 yaşındaki Zafer Eren, evinin önünde Southgate'de maskeli ve motorsikletli saldırganlar tarafından göğsünden vurularak öldürüldü. 2014 yılında ise Behzat Eren Elbistan'da öldürüldü.

Memlekette kanlı infaz

Bu olaydan 6 yıl sonra ise 2020 yılında İngiltere'den tatil için Kahramanmaraş'a gelen Hüseyin Eren, Elbistan İlçesi'nde bereli ve güneş gözlüklü bir kişi tarafından susturucu tabanca takılı tabancayla öldürüldü.