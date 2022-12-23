İsteğe bağlı sigorta primi 2023 ne kadar, kaç TL oldu? En düşük ve en yüksek isteğe bağlı sigorta primi miktarı yeni asgari ücret ile belli oldu!

İsteğe bağlı sigorta primi 2023 tutarı yeni asgari ücret sonrası güncellendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar sonrası duyurulan yeni ücret ekonomide birçok kalemi etkiledi. Şimdi isteğe bağlı sigorta primi ne kadar, kaç TL oldu soruları yanıt aramaya başladı. Asgariye endeksli olarak değişen rakamlar emekli adayları için de oldukça önemli. İşte, yeni isteğe bağlı sigorta primi hakkında tüm detaylar…