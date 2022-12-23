İsteğe bağlı sigorta primi 2023 ne kadar, kaç TL oldu? En düşük ve en yüksek isteğe bağlı sigorta primi miktarı yeni asgari ücret ile belli oldu!

İsteğe bağlı sigorta primi 2023 tutarı yeni asgari ücret sonrası güncellendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar sonrası duyurulan yeni ücret ekonomide birçok kalemi etkiledi. Şimdi isteğe bağlı sigorta primi ne kadar, kaç TL oldu soruları yanıt aramaya başladı. Asgariye endeksli olarak değişen rakamlar emekli adayları için de oldukça önemli. İşte, yeni isteğe bağlı sigorta primi hakkında tüm detaylar…
YENİ ASGARİ ÜCRET 8.500 TL OLDU
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 asgari ücretini şu şeklide açıkladı:
"Asgari ücretle ilgili adımlarımızı da milletimizi düşünerek atıyoruz. Asgari ücret rakamını paylaşmak istiyorum. Değerli bakanıma, TİSK Başkanı'mıza şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Net asgari ücret 8500 TL."
%54,66 oranındaki zam kıdem tazminatını da etkiledi.
Buna göre yeni isteğe bağlı sigorta primi en düşük 3 bin 218 lira olurken en yüksek de 24 bin 144 liraya çıktı.
İSTEĞE BAĞLI SİGORTA NEDİR?
İsteğe bağlı sigorta; 4A kapsamında olup 30 günden az çalışan veya tam gün çalışmayan, herhangi bir şekilde mecburi olarak sigortalı olma zorunluluğu bulunmayanların kendi primlerini ödemesiyle sağlık hizmeti almayı ve emekli olma fırsatı sunar.
İSTEĞE BAĞLI SİGORTA NASIL YAPILIR?
İlk defa isteğe bağlı sigortalı olmak isteyenler e-devlet üzerinden veya "İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi" ile ikametgâhının bulunduğu yerdeki SGK müdürlüklerine başvurabilir.