Haberler Yaşam Haberleri İstemede Erkek Tarafı Ne Getirir? Kız İstemeye ve Söz Kesmeye Giderken Ne Götürülür?
Giriş Tarihi: 21.12.2022 09:26 Son Güncelleme: 21.12.2022 09:26

İstemede Erkek Tarafı Ne Getirir? Kız İstemeye ve Söz Kesmeye Giderken Ne Götürülür?

İstemede erkek tarafı ne getirir örf ve adetler tarafından belirlenir. Bu tür olaylarda kız ve erkek tarafı olarak ayrım yapılır. Evliliğin ilk adımı istemedir ve istemede ne gider için yapılacaklar vardır. Durumun takibini Söz kesmeye giderken neler yapılır kısmı yapar. Evliliğin aşamasındaki istemede erkek tarafı ne yapar ve yapmalıdır eksiksiz olmalıdır. Özellikle kız istemeye giderken ne götürülür damat adayı tarafından hazırlanmalıdır. Alınacak ve hazırlanacak şeyleri iki tarafta paylaşır. Söz nişan pastasını kim alır da iki taraftan birine düşer.

İstemede Erkek Tarafı Ne Getirir? Kız İstemeye ve Söz Kesmeye Giderken Ne Götürülür?

İstemede erkek tarafı ne getirir kız tarafının isteğine göre de şekillenebilir. Çiçek çeşitleri ve çikolata çeşitleri istemede ne gider için uygun alternatifleridir. Evlenecek adaylar kız ve erkek tarafı olarak ikiye ayrılırlar. İlk basamak istemede erkek tarafı ne yapar ile başlar. Birinci basamak aşıldığında kız istemeye giderken ne götürülür ile karşılaşılır. Sonrasında tabii Söz kesmeye giderken ne yapılır değerlendirilir. Çünkü kalabalık olur ve her şeyin güzel olması gerekir. Evlilik sürecinde iki taraf vardır ve alacaklar paylaşılır. Söz nişan pastasını kim alır da buna dahildir.

İstemede Erkek Tarafı Ne Getirir?

Aile kurumu toplumun en küçük yapı taşıdır. Bu nedenle önemli ve özen gösterilmesi gereken olgudur. Evliliği ve aile yapısını şekillendiren bazı unsurlar vardır. Bunlardan en baskını olan toplumun örf ve adetlidir. Örf ve adetler evliliğin ilk basamağı olan istemeyi de şekillendirmektedir. Erkek tarafı kalabalık bir şekilde kız tarafının evine gider ve kızı isterler. Kız istenirken genellikle iki ailenin en büyükleri konuşur. Konuşma gerçekleştikten sonra gelin adayı kahve yapar ve kahveler içilir. Genel olarak isteme merasimi bu şekilde gerçekleşmektedir. Erkek tarafı istemeye gelirken getirilen bazı geleneksel ve değerli eşyalar vardır. İlk olarak damat adayı çiçek ve çikolata almaktadır.

Kız İstemeye ve Söz Kesmeye Giderken Ne Götürülür?

Kız istemenin kilit noktası çikolata ve çiçektir. Duruma ve isteğe göre alternatifler çoğaltılabilir. Çiçek ve çikolata dışında söz kesimine giderken bohça hazırlanır. Bohçanın içerisine birçok kişisel eşya konulur. Pijama takımı, çorap, havlu, makyaj malzemeleri, kişisel bakım ürünleri, parfüm gibi ürünler bohça içerisine konulur ve söz kesmeye giderken götürülür.

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İstemede Erkek Tarafı Ne Getirir? Kız İstemeye ve Söz Kesmeye Giderken Ne Götürülür?
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