İstifa İhbar Süresi Ne Kadar? İşten Ayrılma İhbar Süresi Kaç Gün, Zorunlu Mu?

Her ülkenin farklı iş hukuku vardır ve bu nedenle istifa bildirimi süresi ülkelerine göre değişebilir. Ayrıca, işverenle yapılan iş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesi gibi özel koşullardaki tazminat süresi de geçerlidir. İstifa ihbar süresi ne kadar, işten ayrılma ihbar süresi kaç gün ya da zorunlu mu gibi sorulara açıklık getirmek gerekirse işçi, haklı bir nedenle ayrıldığında işverene ihbar tazminatı ödemek zorunda olmasa da işveren işçiyi beklemeden işten çıkardığında, işçiye tazminatı ödemek zorundadır.

İstifa İhbar Süresi Ne Kadar?

Türkiye'de istifa ihbar süresi, işçinin hizmet süresine göre değişmektedir. İş Kanunu'nun 17. maddesine göre, işçi iş sözleşmesini feshederken işverene bildirimde bulunmak zorundadır. Bu bildirim süresi, işçinin hizmet süresine göre şu şekilde sıralanabilir:

Hizmet süresi bir yıla kadar sürmüş işçi için 2 hafta

Hizmet süresi bir yıldan beş yıla kadar sürmüş işçi için 4 hafta

Hizmet süresi beş yıldan fazla sürmüş işçi için 6 hafta

Örnek verecek olursak, bir işçi 2 yıl boyunca bir şirkette çalışmışsa, istifa ederken işverene en az 4 hafta önce bildirimde bulunmak zorundadır. Aksi takdirde, işçi işverene 4 haftalık ücret tutarında ihbar tazminatı ödemek zorundadır.

İşten Ayrılma İhbar Süresi Kaç Gün, Zorunlu Mu?

İhbar tazminatı, işçinin en son aldığı brüt ücrete göre hesaplanır. İhbar tazminatının hesaplanmasında işçinin kıdem tazminatı hesabında kullanılan süreler esas alınır. İşçi, haklı bir nedenle işten ayrılması halinde, ihbar süresine uymak zorunda değildir. Haklı bir neden, İş Kanunu'nun 24. maddesinde sayılan nedenleri kapsamaktadır. Örnek verecek olursak, işçinin mobbinge maruz kalması, işyerinde ücret ve çalışma koşullarında önemli değişiklikler yapılması, işçinin iş sağlığı ve güvenliğinin tehlikeye atılması gibi durumlar haklı bir neden olarak kabul edilebilir. İşten ayrılma ihbar sürecinde yapılması gerekenleri şu şekilde sıralayabiliriz:

İhbar süresinin başlangıcı

İhbar süresi, işçinin iş sözleşmesini feshettiği tarihten itibaren başlar. İşçi, iş sözleşmesini feshi kararını aldıktan sonra, bu kararı işverene yazılı olarak bildirmelidir. İhbar süresi, işçinin işverene bildirimde bulunduğu tarihten itibaren işlemeye başlar.

Haklı nedenle istifa

İşçi, işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı, sağlık nedenleri veya işyerinde iş güvencesi hükümlerine aykırı olarak iş sözleşmesinin feshi gibi haklı nedenlerle istifa edebilir. Bu durumda işçi, işverene ihbar süresi vermek zorunda değildir. Ancak, işçi işverene ihbar süresi vermek isterse, işverene ihbar süresinin yarısı kadar ücret ödeyerek ihbar süresini kısaltabilir.

İhbar tazminatı

İşveren, işçinin istifa etmesi durumunda işçiye ihbar tazminatı ödemek zorunda değildir. Ancak, işçinin işverene ihbar süresi vermediği durumlarda, işveren işçiye ihbar süresi kadar tazminat ödemek zorundadır. İhbar tazminatı, işçinin son 3 aylık ücreti dikkate alınarak hesaplanır.