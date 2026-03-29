İstihbarat savaşları ve bilgi çağı! "Bunu başaran Türkiye, savaşın kurallarını yeniden yazar"

Eskiden istihbarat savaşları saha da daha çok bilgi toplama yarışından ibaretti. Ancak bugün bu tablo kökten değişmiştir. Artık istihbarat savaşları; hipersonik füze teknolojileri, hava savunma sistemleri, uydu istihbaratı, yapay zekâ ve veri casusluğu üzerinden yürütülmektedir.

Klasik istihbaratı kara savaşları gibi düşünün. Nasıl ki kara savaşlarının eskiyen doktrinleri değiştiyse, istihbarat savaşlarının doktrinleri de değişmektedir.

İSTİHBARİ AKIL VE HEDEFLEME

15 Mach ve üzeri hızlara ulaşabilen hipersonik füze sistemleri, mevcut savunma anlayışını zorlamaktadır. Bu hipersonik hız, sadece askeri değil istihbari karar süreçlerini de yeniden tanımlamalıdır. Artık saniyeler içinde karar veremeyen mevcut hava sistemleri sahada var olamaz. Peki bu 15 mach üzerindeki füzenin geliştirilmesindeki teknolojinin arkasında bir istihbari casusluk sizce yok mudur. Tabiki on yıllara varan öncü istihbari hedefleme yapılarak fizik ve matematik mühendisliğine çarpan etkisi yapacak bir casusluk ağı vardır…