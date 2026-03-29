İstihbarat savaşları ve bilgi çağı! "Bunu başaran Türkiye, savaşın kurallarını yeniden yazar"

Eskiden istihbarat savaşları saha da daha çok bilgi toplama yarışından ibaretti. Ancak bugün bu tablo kökten değişmiştir. Artık istihbarat savaşları; hipersonik füze teknolojileri, hava savunma sistemleri, uydu istihbaratı, yapay zekâ ve veri casusluğu üzerinden yürütülmektedir.
Klasik istihbaratı kara savaşları gibi düşünün. Nasıl ki kara savaşlarının eskiyen doktrinleri değiştiyse, istihbarat savaşlarının doktrinleri de değişmektedir.
İSTİHBARİ AKIL VE HEDEFLEME
15 Mach ve üzeri hızlara ulaşabilen hipersonik füze sistemleri, mevcut savunma anlayışını zorlamaktadır. Bu hipersonik hız, sadece askeri değil istihbari karar süreçlerini de yeniden tanımlamalıdır. Artık saniyeler içinde karar veremeyen mevcut hava sistemleri sahada var olamaz. Peki bu 15 mach üzerindeki füzenin geliştirilmesindeki teknolojinin arkasında bir istihbari casusluk sizce yok mudur. Tabiki on yıllara varan öncü istihbari hedefleme yapılarak fizik ve matematik mühendisliğine çarpan etkisi yapacak bir casusluk ağı vardır…
SAHAYI OKUYAN DEĞİL GELECEĞİ OKUYAN İSTİHBARAT
Bir gazeteci olarak savunma sanayiindeki gelişmeleri derinlemesine yıllardır takip ediyorum. Gece gündüz bu alandaki makaleleri inceliyorum. Yabancı medyayı ve askeri analizleri yakından izliyorum. Özellikle kendi başına karar alabilen ve eyleme geçebilen yapay zekâ sistemlerinin gelişimi, savaşın geleceğini belirleyen en kritik unsur haline geldiğini düşünüyorum.
İHA VE SİHA BAŞARISI SÖZ SAHİBİ YAPTI
Türkiye, Baykar öncülüğünde İHA ve SİHA teknolojilerinde dünyada oyun kurucu bir aktör haline gelmiştir. Bu başarı sadece bir ticari platform başarısı değil, veri ile vurucu gücün birleştiği en üst savaşma modelinin mimarisidir.
Ancak bu başarı bir son değildir.
Bu başarı, istihbarat merkezli yeni bir başlangıçtır.
SAVUNMA SANAYİİ VE İSTİHBARAT AYNI SİSTEM
Bugün Türkiye'nin elinde güçlü bir savunma sanayi altyapısı bulunmaktadır.
ASELSAN sahayı görür. Roketsan vurur. Havelsan yönetir.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ile derinlik kazandırır.
Ama bu sistemlerin tamamı istihbaratla bir anlam kazanır.
İstihbarat aklı doğru hedefi gösterir. Askeri güç sonucu alır.
İSTİHBARAT VE ASKERİ GÜÇ AYNI AKLIN PARÇASI
Modern savaşta istihbarat ile askeri güç birbirinden ayrı değildir. Olmamalıdır da… İstihbarat teşkilatı askeri güce yön verir. caydırıcı askeri güç ise istihbaratın sahadaki stratejik etkisini artırır.
Önce İstihbarat olarak askeri kapasiteye tam destek vereceksin.
Sonra o askeri gücü sahada oyun kurucu olarak tüm hamlelerini sen yöneteceksin.
Milli İstihbarat Teşkilatı bu yeni modelde sadece bilgi toplayan değil, sahayı yönlendiren bir güç olmak zorundadır.
STRATEJİK VERİ CASUSLUĞU VE ÇİN GERÇEĞİ
Dünya örneklerine bakıldığında Çin ve Rusya teknoloji ve savunma alanında casusluk ve veri toplama faaliyetlerini en etkin kullanan ülkeler arasında yer almaktadır. Bugün Çin istihbaratı dünyanın en önemli bilgi casusluğu yapan ülkelerden biridir diyebiliriz.
Bu ülkeler, dünya ölçeğinde topladığı teknolojik bilgiyi doğrudan güç unsuru haline getirmiştir.
Gerçek nettir.
Savaş artık sahada değil, önceden elde edilen verilerle kazanılmaktadır.
YENİ NESİL İSTİHBARAT MODELİ
Milli İstihbarat Teşkilatı artık klasik haber alma yöntemlerinin ötesine geçmek zorundadır. Savunma sanayinin ihtiyaçlarını analiz eden, eksik alanları belirleyen ve doğrudan kapasite artışına destek sağlayan bir yapıya dönüşmelidir.
Sahadan sadece istihbari bilgiyi toplamak değil, artık yeni dünya düzeninde teknoloji casusluğu elde etme temelli olmalıdır.
İBRAHİM KALIN LİDERLİĞİNDE KÜRESEL HEDEF
İbrahim Kalın başkanlığında MİT'in küresel bir oyuncu haline geleceğine inancım tamdır.
İstihbarat diplomasisini etkin şekilde yürüten Kalın, teknolojik üstünlüğe sahip ülkelerle kurduğu temaslar üzerinden Türkiye'nin kapasitesine ciddi katkılar sağlayabilecek bir yaklaşım ortaya koyabilecektir.
İstihbari akılla Türkiye'nin ihtiyaçlarını analiz edecek ve hedeflere hızlı ulaşacak bir modelin inşa edilmesi mümkündür.
İletişim Başkanlığı'nın düzenlediği Stratcom toplantılarında Prof. İbrahim Kalın: "Türkiye artık sadece savunma sanayinde kendi ihtiyaçlarını karşılayan bir ülke değildir. Aynı zamanda oyun kuran, sahada ve masada denge belirleyen bir aktöre dönüşmüştür. Bu dönüşüm, güçlü siyasi irade ve kararlılıkla desteklenmeye devam edecektir." Prof. Kalın'ın bu cümleleri aslında istihbarat teşkilatının savunma sanayine ve bilgi casusluğuna verdiği önemi ortaya koymaktadır…
ERDOĞAN'IN DESTEĞİ VE TARİHİ FIRSAT
Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından istihbarata verilen güçlü destek bu sürecin en kritik unsurudur.
İstihbarata yatırım yapılmıştır.
Alan açılmıştır.
İmkan sağlanmıştır.
Şimdi sonuç üretme zamanıdır.
YERALTINDAKİ GÜÇ VE YENİ SAVAŞ GERÇEĞİ
Son dönemde yaşanan İran ABD İsrail gerilimi, savaşın sadece gökyüzünde değil yerin altında da kazanıldığını açıkça göstermiştir.
400 metre ve daha derin yeraltı askeri tesisleri, balistik füzelere ve sığınak delici bombalara karşı kritik koruma sağlamaktadır.
İran'ın bugün önce askeri kapasitesinin sonra psikolojik olarak ayakta kalabilmesinde bu yapıların önemli rol oynadığı aşikardır. Bana göre savaşın en önemli dönüm noktalarından birisi yeraltı savunma sisteminin stratejik akılla yıllar öncesinden kurulmasıdır.
Türkiye'nin de bu alanda uygun gördüğü her dağın altına bu sığınakları kurarak hızlıca adım atması gerekmektedir.
ENTEGRE SİSTEMLERDE SIÇRAMA ZORUNLULUĞU
Türkiye artık bir üst lige geçmek zorundadır. Birbirleriyle haberleşebilen, veri paylaşabilen ve aynı hedefe eş zamanlı reaksiyon verebilen entegre hava savunma sistemleri kurulmalıdır.
Hipersonik füze sistemleri geliştirilmelidir.
Uydu istihbarat ve gözetleme kapasitesi artırılmalıdır.
Tüm bu sistemler tek bir akıl altında birleşmeli ve istihbarat aklı ile yönetilmelidir.
Bu bir tercih değildir.
Bu bir zorunluluktur.
Yeni savaş düzeni nettir.
Parası olan değil, bilgiyi yöneten kazanır.
Türkiye İHA ve SİHA'da başardı.
Şimdi bunu istihbarat, veri ve teknoloji ile tamamlamak zorundadır.
Bunu başaran Türkiye…
Sadece güçlü olmaz.
Savaşın kurallarını yeniden yazar.