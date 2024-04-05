İstihbarat uzmanı anlattı! Karşımızdakinin yalan söylediğini gösteren en önemli işaret

Yalan, günlük hayatta sık sık karşılaştığımız bir durum. Bir insanın yalan söyleyip söylemediğini anlamak ise oldukça zor. FBI tarafından eğitilen ve yüz ifadelerini okuma konusunda oldukça başarılı olan Scott Taylor, uzun yıllar boyunca suçluları sorgulayan baş sorgucular ile birlikte çalıştı. Taylor'a göre, birinin yalan söylediğini anlamanın bazı ipuçları var. İşte profesyonel bir istihbarat uzmanı olan Taylor'a göre bir insanın yalan söylediğini anlamanın yolları…

HIZLI ŞEKİLDE GÖZ KIRPARLAR:

Normalde bir insan dakikada 12 ila 14 kez göz kırpar. Ancak bu durum yalan söylenildiğinde değişir. Yalan söyleyen kişinin göz kırpma hızı ve sayısı artar. Bir kişinin yalan söyleyip söylemediğini anlamak istiyorsanız gözlerine dikkatli bir şekilde bakıp göz kırpma hareketlerinin hızını takip etmelisiniz.

DUDAKLARINI YALARLAR:

Bir insanın yalan söylediğini gösteren ipuçlarından biri de dudak yalamaktır. Stres ve baskı altında konuşurken yalan söyleyen kişiler genellikle konuşma esnasında sık sık dudaklarını yalarlar. Bu durumun fizyolojik nedeni stres seviyesiyle artan kortizol hormonunun tükürük salgısını yavaşlatmasıdır. Yalan söyleyen insanın dudakları çok sık kurur bu nedenle de dudaklarını sık sık yalar.

ZOR YUTKUNURLAR:

Ağız kuruluğu aynı zamanda yutkunma zorluğuna da neden olur. Karşınızdaki kişi konuşurken yutkunma zorluğu yaşıyorsa yalan söylüyor olabilir.

BEDEN HAREKETLERİNDE DEĞİŞİKLİKLER MEYDANA GELİR:

Taylor'a göre bir kişinin yalan söyleyip söylemediğini gösteren en önemli ipuçlarından biri çene ve karın hareketlerindeki değişimdir. Yüzün kızarması, çenenin yana doğru kayması, elleri sık sık yüze götürüp ovuşturmak, dudakları sıkıştırmak gibi hareketler yalan söylendiğine işaret ediyor olabilir.

ÜSLUBUNDAKİ FARKLILIKLAR OLUŞUR:

Konuşma esnasında aşırı ikna edici olmak aslında yalan söylendiğini gösteriyor. Yüzde yüz, kesinlikle öyle, asla böyle değil gibi ifadeler kişinin gerçeklerden kaçmak istediğinin göstergesi kabul ediliyor.