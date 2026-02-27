Haberler Yaşam Haberleri İstiklal sevgisi zirveye taşıdı
Giriş Tarihi: 27.02.2026

İstiklal sevgisi zirveye taşıdı

MEHMET NAYIFOĞLU
İstiklal sevgisi zirveye taşıdı
  • ABONE OL
Millî Eğitim Bakanlığı'nın Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda düzenlediği "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma" temalı mektup yarışmasında, Mardin'in Midyat ilçesinde bulunan Vali Kemal Nehrozoğlu Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Melek Meryem Aktaş, Türkiye genelindeki 81 il arasında birinci oldu. Türkiye birincisi Melek Meryem, "Mehmet Akif Ersoy'un hayat hikayesinden çok etkilendim ve kendi fikirlerimi de ortaya koyarak bir mektup yazdım. Birinci oldum, mutluyum, gururluyum. Öğretmenlerime ve her zaman yanımda olan aileme teşekkür ediyorum" dedi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
İstiklal sevgisi zirveye taşıdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz