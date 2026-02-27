İstiklal sevgisi zirveye taşıdı

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

Millî Eğitim Bakanlığı'nın Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda düzenlediği "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma" temalı mektup yarışmasında, Mardin'in Midyat ilçesinde bulunan Vali Kemal Nehrozoğlu Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Melek Meryem Aktaş, Türkiye genelindeki 81 il arasında birinci oldu. Türkiye birincisi Melek Meryem, "Mehmet Akif Ersoy'un hayat hikayesinden çok etkilendim ve kendi fikirlerimi de ortaya koyarak bir mektup yazdım. Birinci oldum, mutluyum, gururluyum. Öğretmenlerime ve her zaman yanımda olan aileme teşekkür ediyorum" dedi.