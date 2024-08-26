Haberler Yaşam Haberleri İstilacı balon balığı yakalamak için yarıştılar
Giriş Tarihi: 27.8.2024

İstilacı balon balığı yakalamak için yarıştılar

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
İstilacı balon balığı yakalamak için yarıştılar
Antalya Balıkçı Barınağı tarafından istilacı deniz türleriyle mücadele kapsamında 'Balon Balığı Yakalama Yarışması' düzenledi. 25 tekne ve 70 balıkçının katıldığı ve 7 saat süren yarışma sonunda yakalanan balon balıkları kilosuna ve büyüklüğüne göre ayrıldı. Ölçüm işlemlerinin ardından düzenlenen ödül töreninde 4 kilo 40 gram ağırlığında, 90 santimetre uzunluğundaki balon balığını yakalayan 'Duman' isimli tekne ile ava çıkan Yusuf Tolga Coşkun ve arkadaşları, yarışmanın birincisi oldu. Birinci takıma 10 bin TL, bir yıllık barınma ve 12 bin liralık hediye çeki, ikinci takıma 7 bin 500 TL, tekne indirme bindirme 3 ay günlük kulanım ve 8 bin liralık hediye çeki, üçüncü takıma ise 5 bin TL, tekne indirme bindirme 3 ay günlük kullanım ve 5 bin liralık hediye çeki verildi.
ARKADAŞINA GÖNDER
İstilacı balon balığı yakalamak için yarıştılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA