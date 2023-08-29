İstinaf Mahkemesi Ne Kadar Sürer? İstinaf En Fazla Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

İstinaf Mahkemesi ilk derece mahkeme olarak adlandırılan yerel mahkemelerin verdiği kararların tekrardan gözden geçirilmesidir. Yerel mahkemelerden çıkan bir karara itiraz edilecek ise bu İstinaf Mahkemesinde yapılmaktadır. Dolayısıyla başvurulacak yer bu mahkeme olacaktır. Bu mahkemeden çıkacak kararın süresi farklı mercilere taşındığı için uzun sürebilmektedir. İstinaf Mahkemesi ne kadar sürer, en fazla ne kadar sürede sonuçlanır, bir dosya istinafta ne kadar bekler gibi sorular çerçevesinde her şey daha kapsamlı anlaşılacaktır.

İstinaf Mahkemesi Ne Kadar Sürer?

İstinaf Mahkemeleri bir kararın tekrardan değerlendirildiği yerdir. Bu karar önceden yerel mahkemelerde verilmiştir ve karara itiraz edilmiştir. İşte buradan çıkan kararın itirazı İstinaf Mahkemesinde yapılmaktadır. İstinaf Mahkemesinin yerel mahkemeler ve Yargıtay arasında olduğu söylenebilir. Çünkü yerel mahkemelerden çıkan kararların itiraz başvuruları Yargıtay'dan önce İstinaf Mahkemesine yapılır. İstinaf Mahkemesinde olan bir davanın sonuçlanması ise yaklaşık 1.5 ya da 2 yıl sürdüğü belirtilmektedir.

İstinaf Mahkemesi hukuk açısından önemli bir mahkemedir. İlk derece olarak adlandırılan yerel mahkemelerden çıkan kararlara tekrardan bakıldığı yerdir. Bir davanız var ve bu dava yerel mahkemelerde bir karara bağlandı. Bu karara itiraz etmek için İstinaf Mahkemesine başvurmanız gerek. İstinaf Mahkemesi yerel mahkemelerden çıkan kararı tekrar gözden geçirir ve bir karara bağlar. Aynı zamanda İstinaf Mahkemesi davanın Yargıtay'a gitmeden önceki başvurulacak yerdir.

Bir Dosya İstinafta Ne Kadar Bekler?

İstinaf Mahkemesinin diğer adı Bölge Adliye Mahkemesidir. Bu mahkemede Yerel mahkemelerden çıkan kararlar yeniden incelenmektedir. Bu kararın incelenmesi de dosyanın istinafta beklenmesi demektir. Bir dosyanın istinafta bekleme süresi ise değişkendir. Bekleme süresi yaklaşık olarak 1.5 ve 2 yıl arasında değişmektedir.

İstinaf Mahkemesi En Fazla Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

İstinaf Mahkemesindeki bir dava hemen sonuçlanmamaktadır. Mahkemeye başvurulduğunda sonuçlanması için biraz beklenmesi gerekiyor. En fazla bekleme süresi için 2 yıl gibi bir zaman verilebilir.