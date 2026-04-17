Haberler Yaşam Haberleri İstinaf Seçil Erzan kararını bozdu! Erzan yeniden yargılanacak
Giriş Tarihi: 17.04.2026 21:18

Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" olarak bilinen ve aralarında futbolcularından bulunduğu 41 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılanan Seçil Erzan 102 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. İstinaf, Erzan hakkında verilen kararın bozulmasına hükmetti.

  • ABONE OL

Kamuoyunda 'yüksek karlı gizli fon' olarak bilinen ve aralarında futbolcuların da bulunduğu dolandırıcılık vakasında yeni bir gelişme yaşandı. İstinaf, Seçil Erzan'a verilen 102 yıl 2 ay hapis cezası kararının bozulmasına ve dosyanın yerel mahkemeye gönderilmesine hükmetti.

YENİDEN YARGILANACAK

Mahkeme, Seçil Erzan ve beraberindeki bazı sanıklar hakkındaki hapis cezalarını usul eksiklikleri nedeniyle bozup dosyayı yerel mahkemeye iade ederken, dosyadaki diğer bazı sanıklar hakkında verilen kararları ise hukuka uygun bularak onadı. Dosya, eksiklerin giderilmesi ve yeniden yargılama yapılması için İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'ne geri gönderilecek.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA