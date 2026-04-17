İstinaf Seçil Erzan kararını bozdu! Erzan yeniden yargılanacak

Kamuoyunda 'yüksek karlı gizli fon' olarak bilinen ve aralarında futbolcuların da bulunduğu dolandırıcılık vakasında yeni bir gelişme yaşandı. İstinaf, Seçil Erzan'a verilen 102 yıl 2 ay hapis cezası kararının bozulmasına ve dosyanın yerel mahkemeye gönderilmesine hükmetti.

YENİDEN YARGILANACAK

Mahkeme, Seçil Erzan ve beraberindeki bazı sanıklar hakkındaki hapis cezalarını usul eksiklikleri nedeniyle bozup dosyayı yerel mahkemeye iade ederken, dosyadaki diğer bazı sanıklar hakkında verilen kararları ise hukuka uygun bularak onadı. Dosya, eksiklerin giderilmesi ve yeniden yargılama yapılması için İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'ne geri gönderilecek.