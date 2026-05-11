İstinat duvarı çöktü, mahalle alarm verdi

Olay, Esentepe Mahallesi Şafak Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yapımı devam eden apartmanın istinat duvarı aşırı yağışların ardından gece saatlerinde büyük bir gürültüyle çöktü. Çöken duvarın parçaları, ön tarafta bulunan 5 katlı apartmanın iki dairesine kadar girerek duvarlarda ağır hasara yol açtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

APARTMAN BOŞALTILDI

Yapılan ilk incelemelerde risk taşıdığı değerlendirilen 5 katlı bina tahliye edilerek mühürlendi. Apartmanda bulunan 10 daire tedbir amacıyla boşaltılırken, vatandaşların güvenliği için bina çevresine girişler kapatıldı. AFAD, Nevşehir Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri bölgede detaylı inceleme yaptı. Sürecin, bilirkişi tarafından hazırlanacak geoteknik rapor doğrultusunda ilerleyeceği öğrenildi.

İNŞAAT DURDURULDU, CADDE TRAFİĞE KAPATILDI

Yaşanan olayın ardından inşaat faaliyetleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından durduruldu. Olası yeni bir çökme riskine karşı sokağın bir bölümü araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Öte yandan çevrede bulunan anaokulu ile yatılı Kur'an kursu da tedbir amacıyla tahliye edilip mühürlendi. Bölgede polis ekiplerinin güvenlik önlemlerini sürdürdüğü bildirildi.