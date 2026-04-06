İstinat duvarından düşen vatandaş hayatını kaybetti

Olay Artvin-Ardanuç karayolu üzerindeki DSİ mevkiinde saat 22.00 meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, karayolu üzerinde bulunan yaklaşık 70 metre yüksekliğindeki istinat duvarından bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı çalışmalar sonucu yüksekten düşen yaralı kişi bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde olayda ağır yaralanan Turgay Atalay kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.