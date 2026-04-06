Haberler Yaşam Haberleri İstinat duvarından düşen vatandaş hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 6.04.2026 12:05

Artvin’de gece saatlerinde 70 metre yüksekliğindeki istinat duvarından düşen bir kişi yaşamını yitirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Özgür ÖZDEMİR
Olay Artvin-Ardanuç karayolu üzerindeki DSİ mevkiinde saat 22.00 meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, karayolu üzerinde bulunan yaklaşık 70 metre yüksekliğindeki istinat duvarından bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı çalışmalar sonucu yüksekten düşen yaralı kişi bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde olayda ağır yaralanan Turgay Atalay kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
