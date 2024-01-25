İstinca ve İstibra Nedir? Erkeklerde İstinca ve İstibra Nasıl Yapılır?

İstinca ve istibra, genellikle erkeklerin idrar yapma süreciyle ilgili terimlerdir. İstinca, idrar yapmak istediğinizde idrarın gelmesini beklemek anlamına gelir. Erkeklerde, idrarın tamamen atıldığından emin olmadan önce, istinca beklenmelidir. Hem sağlık hem din açısından önemli olduğundan erkeklerde istinca ve istibra nedir, nasıl yapılır gibi konular sıkça mera konusu olur.

İstinca ve İstibra Nedir?

İstinca ve istibrâ, İslam dininde abdest bozduktan sonra yapılması gereken temizlik işlemleridir. İstibrâ, idrar yaptıktan sonra idrar yollarında kalan damla ve sızıntıların temizlenmesi için yapılan işlemdir. Bu işlem, idrar yaptıktan sonra biraz beklemek, ardından ıkınmak ve temizlemek şeklinde yapılır.

İstinca ise dışkı yaptıktan sonra kalan dışkı kalıntılarının temizlenmesi için yapılan işlemdir. Bu işlem, su ile temizlemek veya temiz suyla ıslatılmış taş, bez veya benzeri bir maddeyle temizlemek şeklinde yapılır.

Erkeklerde İstinca ve İstibra Nasıl Yapılır?

İslam dininde temizlik, kişisel hijyen ve ibadetlerle ilgili bir dizi sünnet içerir. İslam, temizlik ve hijyenin önemine büyük bir vurgu yapar ve bu, hem bedensel hem de ruhsal temizlikle ilgili çeşitli ritüelleri içerir.

Bu sünnetler, Müslümanların hem bedensel hem de ruhsal temizliklerini korumalarına yardımcı olan pratik uygulamalardır. Ancak, bu sünnetler ibadetin birer parçası olarak yapılır ve samimiyetle Allah'a yönelik niyetle gerçekleştirilmesi gerektiğine inanılır. Erkeklerde istinca ve istibra yapılması ile ilgili bilgileri şu şekilde sıralayabiliriz:

İstinca:

İdrarınızın sona erdiğinden emin olun.

İdrarınız tamamen bittiğinde, bir süre daha bekleyin ve istinca gerçekleştirin. Bu sırada penis ucunu hafifçe sıkarak, idrarın geri kalanının dışarı atılmasını sağlamış olursunuz.

İstibra, iki şekilde yapılır: