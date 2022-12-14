İstirahat Raporu En Fazla Kaç Gün Olur? Tek Seferde Üst Üste Kaç Gün Rapor Alınır?

İstirahat raporu en fazla kaç gün olur konusunda çeşitli sınırlamalar olduğu bilinmelidir. Hem rapor süreleri hem de istirahat raporlarında SGK birtakım düzenlemeler yapmıştır. Çalışma hayatında önemli olan rapor konusu her çalışanın bilmesi gerekenlerdendir. 1 doktor tek seferde kaç gün rapor verebilir sorusunun yanıtı bu bakımdan önem taşır. Tek seferde üst üste kaç gün rapor alınır konusunda tüm merak ettiklerinizi yazımızdan okuyabilirsiniz.

İstirahat Raporu En Fazla Kaç Gün Olur?

İstirahat raporu almak isteyen kişilerin bilmesi gereken birçok önemli prosedür bulunmaktadır. Sosyal güvenlik mevzuatı incelendiğinde rapor süreleri ve istirahat raporlarının SGK tarafından ödenmesinde birtakım kısıtlamalar olduğu söylenebilir. Kişiler rapor alırken mutlaka bu kısıtlamaları da göz önünde bulundurmak durumundadır. Bu konuda özellikle şu detaylar önem taşımaktadır:

İş yeri hekimi sigortalı olan kişiye bir defada en fazla iki gün rapor verebilmektedir.

Tek bir hekim raporu ile kişiler en fazla 10 günlük rapor izni kullanabilmektedir. Bunun yanında eğer kontrol muayenesi de raporda detaylı olarak belirtilmiş ise 20 günü geçmeyecek şekilde daha uzun kullanılabilir.

Ancak 20 günden fazla olan raporların sağlık kurlunca verilmesi önem taşır.

Bir takvim yılı içerisinde tek bir doktor tarafından ayaktan tedavilerde verilen raporlar 40 günden daha fazla olamaz. Bu süreyi geçen raporların yine sağlık kurumlarınca düzenlenmesi önem taşır.

Bununla birlikte rapor sırasında sigortalının çalışıp çalışmayacağı da detaylı olarak belirtilmek durumundadır.

İstirahat Raporu Nasıl Düzenlenir?

Sağlık hizmet kurumları tarafından sigortalıya kağıt ortamında kontrol olmadan 10 güne kadar rapor yazılmış ise bu raporun iki nüsha olarak hazırlanması gerekir. Raporun bir nüshasının sosyal güvenlik il müdürlüklerine verilmesi gerekir. Diğer nüsha ise sigortalıya verilmektedir. Sigortalı da bu raporu işverenine ibraz etmek durumunadır. İstirahat raporları kendi içinde iş kazası, analık, meslek ve hastalık olmak üzere farklı türlere ayrılmaktadır. Kişilerin alması gereken istirahat rapor paraları ve rapor gün sayıları da bu rapor türlerine göre belirlenmektedir.